Policiales
Cocaína
Red
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Un torno, 510 kilos de cocaína y una red global: cómo Argentina quedó en el centro de un envío narco a España

El operativo Lusitania reveló una red narco transnacional que camuflaba cocaína peruana en maquinarias pesadas para enviarla a Europa. La investigación se activó con una alerta desde España y terminó con el hallazgo de 510 kilos de droga ocultos en un torno industrial.

Mariano Cúneo Libarona habló acompañado por Patricia Bullrich.

El caso comenzó a delinearse el 3 de junio de 2025, cuando la PROCUNAR recibió un aviso a través de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica. La advertencia llegó desde España, de la mano de Macarena Arroyo Marín, fiscal de Algeciras, quien señaló a una organización que montaba sociedades ficticias y simulaba operaciones comerciales internacionales para camuflar cocaína peruana en distintas mercaderías.

torno cocaína

Los investigadores comprobaron que no se trataba de un episodio aislado, sino de un esquema repetido y sostenido en el tiempo. La banda operaba en Perú, Colombia, Portugal, España, Panamá y Argentina, con al menos 16 firmas creadas para dar soporte legal a la operatoria. Entre los métodos de ocultamiento, destacaba el uso de maquinarias pesadas modificadas para guardar la droga.

El ingreso a la Argentina

El torno utilizado en la maniobra llegó el 22 de octubre de 2024 desde Perú, cruzando la frontera entre Villazón y La Quiaca en un camión boliviano. Se trataba de un Centro de Mecanizado Vertical marca ZMAT, modelo VMC 600E, declarado con un peso de 4.000 kilos, aunque su fabricante lo estima en 3.500. Ese exceso alimenta las sospechas de que el cargamento ya contenía cocaína en su interior.

En los papeles figuraba como proveedor la empresa peruana ASDEOROS IVESTMENT GROUP SRL, mientras que el importador en Argentina era Ulises Matías Curá, domiciliado en Orán, Salta, y primo del senador Juan Cruz Curá. Según una factura del 16 de agosto de 2024, Curá pagó USD 13.000 al contado por la maquinaria. Poco después aparecieron las firmas Palets Extremadura e Import Export, vinculadas a Ramiro Franco Ureña y Maximiliano Ovando, que serían las encargadas de darle curso a la exportación hacia España.

El torno, además, estaba visiblemente usado y deteriorado, aunque en la documentación aduanera figuraba como nuevo. Ese contraste fue uno de los elementos que reforzó la hipótesis de un método de ocultamiento extremadamente sofisticado, capaz de superar tanto los controles tecnológicos como los canes detectores.

El recorrido en Buenos Aires

Tras su ingreso, la maquinaria fue trasladada a un depósito en Villa Soldati, perteneciente a la empresa Logística RJ BS AS SRL. Desde allí pasó al depósito fiscal Gemez SA el 28 de marzo de 2025. Un día más tarde, Curá emitió una factura a nombre de Import Export Management Industry SRL por $24.200.000, formalizando así la operatoria comercial.

El contenedor fue cargado en la terminal Exolgan SA de Dock Sud el 28 de abril y embarcado el 7 de mayo en el buque Czech rumbo a Algeciras. Para ese momento, las autoridades ya seguían de cerca la operación.

El hallazgo en España

El 28 de agosto de 2025, en Algeciras, personal de la Policía Nacional española y de la Policía Federal Argentina abrieron el torno bajo estricta vigilancia. Para acceder al compartimento oculto fue necesario utilizar maquinaria especial porque la estructura estaba reforzada con planchas de plomo y grasa para impedir la detección. Allí encontraron 510 kilos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 444 paquetes.

Con la confirmación del cargamento, el juez Gustavo Meirovich dispuso 18 allanamientos en distintos puntos de Buenos Aires, Salta y Jujuy. El operativo culminó con las detenciones de Curá, Ureña, Ovando y un cuarto sospechoso ligado a una empresa de mensajería. Al mismo tiempo, se concretaron arrestos en España y se localizó al financista de la red en Perú.

El golpe a la organización fue presentado este lunes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó la coordinación entre fuerzas locales e internacionales para desbaratar a una estructura que funcionaba como puente trasatlántico de cocaína entre Sudamérica y Europa.

