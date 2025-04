Reinaldo, el viudo de Adelfa, queda en libertad tras ser condenado por narcotráfico: "Cinco años perdidos"

Lo cierto es que el martes 8 de abril, el viudo de Adelfa recuperará la libertad después de cumplir de manera efectiva y por completo la pena en el penal de Coronda, Santa Fe.

Reinaldo Wabeke viudo Adelfa 5.jpg

A horas de salir de la cárcel, Reinaldo Wabeke habló en exclusiva con PrimiciasYa y expresó con ansiedad de poder retirarse del penal: "No le debo nada al Juzgado, cumplí los cinco años de condena, se cierra la causa".

"Cumplí cinco años acá adentro, agotador, cinco años perdidos de mi vida. Hice del primer día hasta el último", continuó el viudo de Adelfa su relato desde el penal.

"Ya cumplí todo, ya pasé todo, esto es eterno. Me va a venir a buscar mi hermana cuando salga", precisó sobre su salida del penal programada para el 8 de abril el mediodía.

Reinaldo Wabeke viudo Adelfa 8.jpg

Y sobre el impacto mediático de su casamiento, Reinaldo reconoció que lo benefició en la convivencia con el resto de los presos: "Todo lo que te imagines lo pasé y sobreviví, eso es lo principal. Me ayudó muchísimo ser conocido para que no me hagan nada los presos y me traten como una reina. Haberme casado con una vieja me ayudó muchísimo a poder mantenerme económicamente y tener un nombre y prestigio acá adentro".

"Es una experiencia única que no volvería a vivirla pero no me arrepiento de nada. Hay que salir y una nueva vida. A esta vida nunca más, ya se terminó, ya está. Lejos del penal y lejos del narcotráfico, nunca más. No vuelvo a vivir nunca más todo esto", se sinceró. Y dejó en claro: "No aguanto ni un día más, quiero que se termine todo esto".

Acerca de su presente sentimental tras aquella escandalosa boda con una señora de 82 años, en tanto, comentó: "Estoy saliendo con un chico acá adentro. Cuando yo salga, a él le quedan cuatro meses más para salir. tengo al otro afuera esperando, así que no sé qué haré de mi vida".

Reinaldo Wabeke viudo Adelfa 7.jpg

Quién es Reinaldo Wabeke

Reinaldo Wabeke se hizo conocido en 2007 como el viudo de Adelfa por haberse casado con Adelfa Volpes, una mujer 58 años mayor que él, que 20 días después del festejo, al volver de su luna de miel, falleció y lo dejó como único heredero de sus bienes.

Se encuentra detenido en el Instituto Correccional Modelo U1 Doctor César Tabares, también llamado cárcel de Coronda. Según contó en 2021 a A24.com su ex representante, Lautaro Reyes, el viudo de Adelfa está “bajoneado” ya que “no ve la hora” de estar en la calle.

“Está medicado. Tiene un carcinoma en el oído que le empezó a supurar y corría el riesgo de perder la audición. Tiene cáncer”, explicaba y detalló que días atrás el joven realizó una visita al fonoaudiólogo con "mucha infección" y "todo tomado".

Reinaldo Wabeke fue apresado el día 8 de abril del año 2020 en la autopista Santa Fe/Rosario con cinco kilos de cocaína y tenía en total dos causas en curso.

Una es por el transporte de estupefacientes y la otra es por pertenecer a la banda de la mai umbanda Vanesa Saravia, alias La Curandera, también presa por distribución de drogas en Rosario, Santa Fe y otras ciudades.

Tiempo atrás, el representante había revelado que Reinaldo pasaba sus días "medicado y con tratamiento psiquiátrico” a raíz de una profunda depresión tras la privación de su libertad. Además, detalló que tuvo “dos intentos de suicidio durante su estadía carcelaria”.