Una enfermera murió aplastada por su propio auto: el misterio que investiga la Justicia

Al llegar al lugar, los efectivos comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Según las primeras informaciones, Bordón habría intentado maniobrar un automóvil sin contar todavía con experiencia para conducirlo.

Por causas que aún no fueron establecidas, la mujer terminó debajo del vehículo mientras este se encontraba en movimiento y sufrió lesiones por aplastamiento. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de urgencia al hospital María Auxiliadora de Saladas, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Sin embargo, los profesionales determinaron que necesitaba asistencia de mayor complejidad y dispusieron su derivación al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, la enfermera falleció durante la madrugada del jueves.

Las hipótesis que investiga la Justicia sobre la muerte de Olegaria Bordón

La muerte de la trabajadora de la salud abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias en las que terminó debajo de su propio automóvil. De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Litoral, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, entre ellas la posibilidad de un siniestro vial, un accidente fortuito o un acto intencional.

Uno de los datos que se incorporaron a las averiguaciones es que la enfermera atravesaba un momento familiar difícil tras el reciente fallecimiento de su padre. No obstante, esa circunstancia personal no permite establecer por sí sola las causas del episodio, que deberán determinarse mediante las pruebas reunidas en la investigación.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se iniciaron actuaciones preliminares de oficio y se ordenaron diligencias destinadas a reconstruir la mecánica del hecho. Los investigadores también buscan establecer si existió algún tipo de intervención de otra persona, pero por el momento, no hay una conclusión oficial sobre cómo ocurrió la muerte de Bordón.

Un hombre fue encontrado sin vida en el río Suquía cerca del puente Maipú en la ciudad de Córdoba.

El doloroso mensaje del hospital donde trabajaba la enfermera

La noticia provocó una profunda tristeza entre los compañeros de Olegaria Beatriz Bordón, quienes la despidieron a través de un comunicado difundido por el hospital María Auxiliadora de Saladas.

“Con profundo dolor”, comenzó el mensaje de la institución, que destacó la trayectoria y el compromiso de la trabajadora de la salud. En la publicación, sus compañeros recordaron que la enfermera dejó “una huella que permanecerá para siempre” entre quienes compartieron su actividad profesional.

“En cada cuidado brindado, en cada jornada compartida y en cada gesto de compañerismo, quedó reflejada su dedicación y su amor por la profesión”, expresaron. Finalmente, el establecimiento sanitario manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de Bordón “en este momento de profundo dolor”.