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Tragedia en Punta Lara

Tiene tres años y sobrevivió al choque en Punta Lara donde murió su hermano: cómo sigue

La niña había sufrido múltiples traumatismos y permaneció internada desde el accidente ocurrido el domingo. Su hermano Tadeo Ledesma, de 10 días, murió tras ser despedido del vehículo en el que viajaba junto a su madre.

La hermana de 3 años del bebé de 10 días que murió tras un choque múltiple en Punta Lara

La hermana de 3 años del bebé de 10 días que murió tras un choque múltiple en Punta Lara, recibió el alta médica. (Foto: archivo)

La hermana de 3 años de Tadeo Ledesma, el bebé de 10 días que murió tras un choque múltiple en Punta Lara, recibió el alta médica después de permanecer internada con múltiples traumatismos. La niña, identificada como J.L., había ingresado al hospital luego del accidente ocurrido el domingo por la noche y, pese a que su estado inicial era delicado, evolucionó favorablemente.

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Tadeo tenía apenas 10 días y murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en el choque. (Foto: redes sociales).

La menor pudo regresar a su casa dos días después del siniestro, mientras continúa la investigación judicial para determinar cómo ocurrió la colisión que terminó con la vida de su hermano.

Cómo fue el accidente

El choque involucró a tres vehículos y ocurrió cuando una Ford EcoSport conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, impactó contra un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino. El hombre quedó involucrado en la causa que investiga el hecho.

El conductor fue trasladado a la Comisaría 2° de Ensenada de la Policía Bonaerense y quedó imputado por homicidio culposo. (Foto: Tiempo Judicial)

El conductor fue trasladado a la Comisaría 2° de Ensenada de la Policía Bonaerense y quedó imputado por homicidio culposo. (Foto: Tiempo Judicial)

En el Volkswagen UP viajaban Yasmín Jaimon, de 24 años, junto con sus dos hijos, J.L. y Tadeo. Como consecuencia del impacto, el bebé salió despedido del vehículo y sufrió heridas de gravedad.

Tadeo fue trasladado inicialmente al Hospital Cestino y luego derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

El conductor quedó en libertad

Después del accidente, un grupo de personas se concentró en el lugar y se produjeron incidentes. Según el informe policial, los efectivos debieron resguardar a Pacheco frente al tumulto, mientras algunas personas arrojaban objetos contra los móviles y provocaban daños.

El conductor fue trasladado a la Comisaría 2° de Ensenada de la Policía Bonaerense y quedó imputado por homicidio culposo.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata, cuyo fiscal es Carlos Vercellone. Como se trata de un delito excarcelable, Pacheco recuperó la libertad luego de ser fichado y no quedó detenido formalmente.

Qué investiga la Justicia

El expediente también menciona entre los imputados a Iván Leonel Ledesma, padre de Tadeo y esposo de Yasmín según documentos oficiales.

La causa todavía busca determinar con precisión cómo se produjo el choque. Entre los aspectos que no fueron establecidos en el expediente figura si Tadeo y su hermana viajaban en sillas de seguridad al momento del impacto.

  1. Mientras avanza la investigación, la familia Ledesma despidió al bebé. Iván Ledesma publicó en sus historias de Instagram imágenes junto a su hijo y escribió: “Mi negro, no puedo creerlo. Vola alto amorcito, que la abuela te está esperando arriba, mi bebé. Qué poco nos conocimos, pero qué lindos momentos vivimos, hijito. Te fuiste con tu corte hermoso que te hizo papá, amorcito, te voy a amar muchísimo”.

En pocas palabras

  • Niña dada de alta: La hermana de 3 años del bebé fallecido recibió el alta médica tras recuperarse de múltiples traumatismos.
  • Choque fatal: El accidente involucró tres vehículos y resultó en la muerte de un bebé de 10 días, Tadeo Ledesma.
  • Investigación en curso: La Justicia determina las circunstancias del choque, incluyendo si los menores viajaban en sillas de seguridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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