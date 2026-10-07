Tiene tres años y sobrevivió al choque en Punta Lara donde murió su hermano: cómo sigue

Tadeo fue trasladado inicialmente al Hospital Cestino y luego derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

El conductor quedó en libertad

Después del accidente, un grupo de personas se concentró en el lugar y se produjeron incidentes. Según el informe policial, los efectivos debieron resguardar a Pacheco frente al tumulto, mientras algunas personas arrojaban objetos contra los móviles y provocaban daños.

El conductor fue trasladado a la Comisaría 2° de Ensenada de la Policía Bonaerense y quedó imputado por homicidio culposo.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata, cuyo fiscal es Carlos Vercellone. Como se trata de un delito excarcelable, Pacheco recuperó la libertad luego de ser fichado y no quedó detenido formalmente.

Qué investiga la Justicia

El expediente también menciona entre los imputados a Iván Leonel Ledesma, padre de Tadeo y esposo de Yasmín según documentos oficiales.

La causa todavía busca determinar con precisión cómo se produjo el choque. Entre los aspectos que no fueron establecidos en el expediente figura si Tadeo y su hermana viajaban en sillas de seguridad al momento del impacto.