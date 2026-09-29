Volvieron a amenazar a Homero Pettinato en Olga y su reacción se hizo viral

Quién es Hernán Bloquero, el hombre que amenazó a Homero Pettinato

Hernán Bloquero es el nombre con el que se identifica en redes sociales Hernán Claudio Di Carlo, el fanático de Sofía Gonet, conocida como "La Reini", señalado por Homero Pettinato como el autor de las amenazas. El hombre, que llegó a tatuarse el rostro de la influencer en varias partes del cuerpo, fue citado a indagatoria por el delito de amenazas simples y se presentó voluntariamente ante la Justicia desde Junín, aunque los funcionarios que lo entrevistaron determinaron que no comprende la criminalidad de sus actos, por lo que quedó internado en un centro especializado a instancias de un juzgado civil de ese departamento judicial. La Reini, por su parte, cuenta con un botón antipánico y una restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia.