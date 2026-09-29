A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENORME REVUELO

Volvieron a amenazar a Homero Pettinato en Olga y su reacción se hizo viral

Homero Pettinato se mostró desconcertado tras recibir una amenaza similar a la que sucedió día atrás con el fan de Sofía Gonet.

29 sept 2026, 17:47
Volvieron a amenazar a Homero Pettinato en Olga y su reacción se hizo viral

Volvieron a amenazar a Homero Pettinato en Olga y su reacción se hizo viral

Volvieron a amenazar a Homero Pettinato en Olga y su reacción se hizo viral

Volvieron a amenazar a Homero Pettinato en Olga y su reacción se hizo viral

Días después de la tensión generada por el hostigador de Sofía Gonet, Homero Pettinato volvió a vivir un momento similar en Olga, aunque esta vez todo quedó en una broma. En pleno ciclo Soñé que volaba, Migue Granados decidió recrear la escena que había alarmado a todos y salió del estudio para pararse frente al vidrio que separa la calle del set.

Una vez ahí, Granados le hizo un gesto amenazante a Pettinato, imitando exactamente lo que había hecho el hombre que lo hostigó días atrás en ese mismo lugar. La chicana fue directa al episodio que todavía sigue generando repercusión en los medios, tras la denuncia que el propio conductor había radicado contra su hostigador.

Leé también

El acosador de La Reini Gonet recibió una terrible noticia tras declarar ante la Justicia

El acosador de La Reini Gonet recibió una terrible noticia tras declarar ante la Justicia

Lejos de tomárselo mal, Homero soltó una carcajada al ver la escena y le respondió con humor a su compañero: "¡No! ¡No tires esa… mirá que la brigada está atenta!", lanzó, en clara referencia a la unidad especializada que entró en operación tras su denuncia contra Hernán Bloquero, el sujeto que lo había amenazado en ese mismo lugar días atrás.

El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales. La broma de Migue Granados generó polémica entre los seguidores del programa y usuarios, divididos entre quienes tomaron el tema con humor y quienes critiaron la banalización del asunto.

Quién es Hernán Bloquero, el hombre que amenazó a Homero Pettinato

Hernán Bloquero es el nombre con el que se identifica en redes sociales Hernán Claudio Di Carlo, el fanático de Sofía Gonet, conocida como "La Reini", señalado por Homero Pettinato como el autor de las amenazas. El hombre, que llegó a tatuarse el rostro de la influencer en varias partes del cuerpo, fue citado a indagatoria por el delito de amenazas simples y se presentó voluntariamente ante la Justicia desde Junín, aunque los funcionarios que lo entrevistaron determinaron que no comprende la criminalidad de sus actos, por lo que quedó internado en un centro especializado a instancias de un juzgado civil de ese departamento judicial. La Reini, por su parte, cuenta con un botón antipánico y una restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Homero Pettinato Migue Granados

Lo más visto