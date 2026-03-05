Una pelea por la música entre vecinos desató un enfrentamiento con un final violento

Un enfrentamiento entre vecinos de la ciudad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, terminó con un menor de edad desmayado y un hombre herido de bala en medio de una discusión que comenzó por el volumen de la música.
Un enfrentamiento entre vecinos de la ciudad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, terminó con un menor de edad desmayado y un hombre herido de bala en medio de una discusión que comenzó por el volumen de la música.
El incidente ocurrió cuando la Policía recibió un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una persona aparentemente bajo los efectos de sustancias en las inmediaciones de la calle Chile al 1300.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un joven identificado como A. N. con lesiones en la cabeza y desvanecido. A pocos metros, un hombre de 36 años, de iniciales C. P., presentaba una herida provocada por un disparo de arma de fuego.
Según el testimonio del propio herido, ambos estaban en la calle compartiendo bebidas alcohólicas y escuchando música cuando un grupo de vecinos se acercó para pedirles que bajaran el volumen. La situación derivó rápidamente en una discusión que escaló a un enfrentamiento.
De acuerdo con el diario Los Andes, durante la pelea el menor recibió un botellazo en la cabeza que lo dejó inconsciente.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a las víctimas y confirmó que el adulto tenía una herida de arma de fuego en la espalda, con orificio de entrada pero sin salida. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore para recibir atención médica.
Tras el episodio, la Policía realizó un relevamiento en la zona, pero no encontOró vainas servidas del arma utilizada ni logró identificar a las personas que participaron en el enfrentamiento. Tampoco se detectaron cámaras de seguridad que hayan registrado la secuencia.
El caso quedó en manos de la oficina fiscal de Luján, que inició las actuaciones correspondientes para intentar esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no se reportaron detenidos.