Una pelea por la música entre vecinos desató un enfrentamiento con un final violento

De acuerdo con el diario Los Andes, durante la pelea el menor recibió un botellazo en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a las víctimas y confirmó que el adulto tenía una herida de arma de fuego en la espalda, con orificio de entrada pero sin salida. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore para recibir atención médica.

Tras el episodio, la Policía realizó un relevamiento en la zona, pero no encontOró vainas servidas del arma utilizada ni logró identificar a las personas que participaron en el enfrentamiento. Tampoco se detectaron cámaras de seguridad que hayan registrado la secuencia.

El caso quedó en manos de la oficina fiscal de Luján, que inició las actuaciones correspondientes para intentar esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no se reportaron detenidos.