A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Se aviva la llama

El picante posteo de la cuñada de Juana Repetto tras no invitarla al casamiento: "La familia es..."

Delfina Villagra hizo público un posteo tras el casamiento con Bautista Lena, en el que quedó expuesto que decidieron no invitar ni más ni menos que a Juana Repetto.

2 ene 2026, 23:18
El picante posteo de la cuñada de Juana Repetto tras no invitarla al casamiento: La familia es...
El picante posteo de la cuñada de Juana Repetto tras no invitarla al casamiento: La familia es...

El picante posteo de la cuñada de Juana Repetto tras no invitarla al casamiento: "La familia es..."

Luego de que Juana Repetto expusiera una interna familiar inesperada, al revelar que no fue invitada al casamiento de su hermano, Bautista Lena, y volcara un fuerte descargo en sus redes sociales al ver las hermosas fotos, el conflicto escaló aún más tras una declaración de Delfina Villagra, cuñada de la actriz.

Lo más curioso de todo este asunto, es que los hermanitos tienen una gran relación, o al menos eso mostraban a diario en publicaciones y compartiendo momentos importantes, por ejemplo, el anuncio del sexo del bebé que espera Juana. Si pasó en el medio, no lo sabemos, pero será cuestión de tiempo en que salga a la luz.

Leé también

Juana Repetto blanqueó la picante interna familiar con su hermano Bautista Lena: "Habla más de él y su mujer..."

Juana Repetto blanqueó la picante interna familiar con su hermano Bautista Lena: Habla más de él y su mujer...

Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”, escribió la joven.

Delfina Villagra y Bautista Lena

Lo más llamativo y paradójico —casi con tintes de ironía— del posteo fue que Villagra hizo especial hincapié en la importancia de la familia como pilar y sostén en la vida cotidiana. Un mensaje que, para muchos, resultó difícil de comprender teniendo en cuenta el contexto del conflicto y la ausencia de Repetto en un momento tan significativo como el casamiento.

Por su parte, el actor optó por no referirse al tema, que parece haber impactado de lleno en una familia que, vista desde afuera, daba la sensación de estar más unida que nunca.

Embed

Qué dijo Juana Repetto de su hermano, Bautista Lena

La tensión familiar quedó expuesta públicamente luego de que Fernanda Iglesias se refiriera al vínculo entre Juana Repetto y su hermano, Bautista Lena, durante su participación en Puro Show (El Trece). Al analizar la situación al aire, la periodista dio cuenta del distanciamiento que se habría generado entre ambos en los últimos tiempos.

"Hielo entre los hermanos, como que se empezaron a alejar", observó Fernanda Iglesias en el programa. A partir de allí, mostró un mensaje privado que recibió de la propia Juana, en el que la actriz explicó los motivos por los que no asistió al casamiento de su hermano.

"Deberías preguntarle a él o a la mujer. Y puede que tengas razón, quizás es preferible que hable mal de una todo el mundo o caerle mal a la mayoría de la gente a no ser invitada al casamiento de tu hermano", le escribió Repetto a la periodista, dejando en claro su postura frente a la polémica.

En el mismo mensaje, la actriz fue aún más contundente al reflexionar sobre la situación y el impacto que tuvo en su vínculo familiar. "Para mí, esto habla más de ellos dos que de mi. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy. Él es el padrino de mi primer hijo, yo entré a mi casamiento de su brazo y siempre fue el primero en mi lista de momentos importantes de mi vida", expresó algo dolida.

Por último, Juana cerró su descargo con una frase firme que sintetiza su mirada sobre el conflicto: "Si él o su mujer no nos hacen parte a mi y a mis hijos, tiene más que ver con lo que son ellos, no con lo que soy yo".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Juana Repetto Bautista Lena

Lo más visto