El picante posteo de la cuñada de Juana Repetto tras no invitarla al casamiento: "La familia es..."

Por su parte, el actor optó por no referirse al tema, que parece haber impactado de lleno en una familia que, vista desde afuera, daba la sensación de estar más unida que nunca.

Embed

Qué dijo Juana Repetto de su hermano, Bautista Lena

La tensión familiar quedó expuesta públicamente luego de que Fernanda Iglesias se refiriera al vínculo entre Juana Repetto y su hermano, Bautista Lena, durante su participación en Puro Show (El Trece). Al analizar la situación al aire, la periodista dio cuenta del distanciamiento que se habría generado entre ambos en los últimos tiempos.

"Hielo entre los hermanos, como que se empezaron a alejar", observó Fernanda Iglesias en el programa. A partir de allí, mostró un mensaje privado que recibió de la propia Juana, en el que la actriz explicó los motivos por los que no asistió al casamiento de su hermano.

"Deberías preguntarle a él o a la mujer. Y puede que tengas razón, quizás es preferible que hable mal de una todo el mundo o caerle mal a la mayoría de la gente a no ser invitada al casamiento de tu hermano", le escribió Repetto a la periodista, dejando en claro su postura frente a la polémica.

En el mismo mensaje, la actriz fue aún más contundente al reflexionar sobre la situación y el impacto que tuvo en su vínculo familiar. "Para mí, esto habla más de ellos dos que de mi. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy. Él es el padrino de mi primer hijo, yo entré a mi casamiento de su brazo y siempre fue el primero en mi lista de momentos importantes de mi vida", expresó algo dolida.

Por último, Juana cerró su descargo con una frase firme que sintetiza su mirada sobre el conflicto: "Si él o su mujer no nos hacen parte a mi y a mis hijos, tiene más que ver con lo que son ellos, no con lo que soy yo".