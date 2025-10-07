En vivo Radio La Red
La desopilante reacción de una madre tras el accidente doméstico de su hija

Una joven compartió en redes el mensaje que le envió a su mamá tras un problema en el baño. Desesperada, le pidió ayuda urgente, pero la respuesta que obtuvo la dejó sin palabras. El intercambio se volvió viral y generó una ola de memes.

Un simple accidente doméstico terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Una usuaria de X (ex Twitter) compartió la conversación que mantuvo con su mamá tras un desperfecto en el baño de su casa, cuando una canilla se desprendió sola y empezó a inundar el lugar. Sin saber cómo detener el agua, le escribió de inmediato para pedirle ayuda pero la respuesta que recibió la descolocó por completo.

Todo comenzó como una situación cotidiana: la joven estaba a punto de bañarse cuando, de repente, una de las canillas del grifo se salió de su lugar y el agua empezó a salir con fuerza, empapando todo el baño. Entre la sorpresa y la desesperación, tomó el celular y le envió un mensaje a su mamá acompañado de una foto del caos: “¿Qué hago? Decime rápido porque se está mojando todo”, escribió.

respuesta viral

Pero lo que vino después no fue la respuesta que esperaba. En lugar de una solución, su mamá le contestó con una frase breve y tajante: “No sé, chau”.

La secuencia, que la joven publicó en su cuenta de X junto con la captura del chat, no tardó en viralizarse. En cuestión de horas acumuló miles de “me gusta”, más de 200.000 visualizaciones y decenas de comentarios de usuarios que se sintieron identificados con la escena.

“No sé, chau”: la frase que se volvió meme

La reacción de la madre provocó risas generalizadas entre los usuarios de la red social, que destacaron el humor involuntario del mensaje y la frialdad con la que cortó la conversación en plena emergencia.

“Mi vieja haría exactamente lo mismo”, comentó una usuaria entre risas. Otro agregó: “Esa frase resume a la perfección la maternidad argentina”.

Muchos aprovecharon la oportunidad para convertir el episodio en meme: la frase “No sé, chau” comenzó a circular acompañada de imágenes de todo tipo de situaciones cotidianas, desde dramas laborales hasta rupturas amorosas.

“Cuando me preguntan qué quiero cenar y no tengo ganas de pensar: no sé, chau”, bromeó otro usuario, sumando miles de likes.

mensaje viral

De un accidente al humor colectivo

La historia, que en principio había sido un accidente doméstico menor, terminó transformándose en una especie de anécdota colectiva. En los comentarios, varios usuarios compartieron capturas de chats con sus propios padres en situaciones parecidas: mensajes con respuestas confusas, poco empáticas o directamente desopilantes.

“Una vez le escribí a mi papá porque no podía apagar el horno y me dijo que le tire agua”, contó una joven. Otro recordó: “Mi mamá me dijo que si se prendía fuego la cocina abriera la ventana para que se vaya el humo”.

El fenómeno puso sobre la mesa, entre risas, algo que muchos usuarios reconocieron: la falta de paciencia o la desconexión de algunos padres ante los problemas domésticos de sus hijos adultos. Pero también, la ternura implícita en esos intercambios espontáneos que se convierten en parte del folclore familiar.

Más allá del chiste, el episodio reflejó el tipo de situaciones que suelen unir a miles de personas en redes sociales a través del humor. Lo que empezó como una escena de pánico en el baño terminó siendo una demostración más de cómo la empatía digital y el humor cotidiano pueden transformar un mal momento en algo divertido.

“En el fondo, todos tenemos una historia así con nuestros padres. Por eso se hizo tan viral”, escribió una usuaria entre los comentarios más populares.

