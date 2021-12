25 microhistorias del corralito y la crisis de 2001

Embed En el 2001 perdimos la casa donde vivimos durante 22 años, perdón si no entiendo cómo pueden tener tantas ganas de evocar ese momento como si fuera haber ganado un mundial — Bixicrom (@Bixic0me) December 19, 2021

"A mi viejo lo echaron del trabajo después de 42 años y yo lo ayudaba con mi magro sueldo en patacones" (@FigueroaPabloX)

"Mi viejo perdió el laburo y teníamos que salir a cartonear" (@dudymania)

"Veníamos de unos años de contar cada centavo. A mi vieja le bajaron el sueldo un 50% y con 40 y pico de años no le quedó otra q tomar la opción del "retiro voluntario" para no perder todo" (@maridel_va)

"Le tire piedras a un edificio donde años después fui funcionario. Y desde el balcón de la oficina charlaba de eso con chicxs que hoy son funcionarios" (@gentecinco)

"Me enojé porque San Lorenzo jugaba la final de la Mercosur y se suspendió y pregunté asustado si con el estado de sitio no iba a poder salir. El 8 de enero de 2002 murió mi abuela (el día de mi cumpleaños) así que interpretaba todo como personal" (@comisceptor)

Embed En el 2001 tenia 18. Trabajaba en supermercados de cajera por dos mangos y en un tribunales por un mango. Quebró el banco donde mi viejo tenía los ahorros. Teníamos miedo. No había trabajo. Ni olvido ni perdón a los asesinos de la plaza. — Νκη (@passive_apc) December 19, 2021

"En Chaco no hubo mucho más que otra manifestación en la plaza... pero el 18 estuvo muy agitado en la facultad (en Corrientes) y se suspendieron las clases. Sumado a una seguidilla de 2 meses de corte de puente. se respiraba esa sensación que se pudría todo. Acá la vivimos como una antesala" (@BernieVoloj)

"Mi abuela apagó la tele cuando enfocaron a un chico que claramente estaba muerto. Yo era chica y no quería que viera eso. Teníamos un almacén y cerramos todo porque nos llegó el comentario de que habían saqueado a unas cuadras. Al borde del segundo desalojo no podíamos aguantar" (@SolRGarnica)

"Perdimos mucho, nos amenazaron por deudas que no podíamos pagar en fecha, el estudio de arquitectura de mi marido quebró, yo dupliqué carga laboral" (@mirisapos)

"Terminé la secundaria re bajoneada, mi viejo se quedo sin laburo, mi vieja tuvo una operación re grande y plus tenia a mi abuela postrada, por lo menos nos compramos la casa con la indeminización, me acuerdo que ofrecían una en paternal x 16 mil dólares" (@sabribarberis)

Embed Yo en 2001 tenía 5, me acuerdo que a mi viejo le daban una tarjeta para comprar comida en vez de pagarle sueldo y que mi vieja trabajaba hasta los fines de semana, también que por alguna razón me parecían fantásticos los cacerolazos y les pedía a mis viejos ir a uno — Gabriela. (@GabiAyelen) December 20, 2021

"Un pibito de un año. Recién mudados con una deuda a padres que nunca pagamos. Un casamiento en el registro civil de la calle Uruguay a puertas cerradas al que fui después de tomar exámen en Olivos. No entendía nada" (@andrealich)

"Entre muchas otras cosas, recuerdo q fueron los días en q Pop Stars llegaba a su fin dando lugar al surgimiento de las Bandana" (@anainescabral)

"Destinar el 50% del sueldo para pagar la hipoteca de la casa de mi vieja, concurrir a las marchas docentes contra el pago de sueldo en patacones, ir a bailar al bosque y desde agosto en adelante lo único q me interesaba era q Racing salga campeón" (@JavierKazilari)

"Se murió mi tío de cancer, viaje a Bariloche porque una profe me lo pago, mis fotos de cumple en un hotel de allá tienen la placa “se declara estado de sitio” en plena hecatombe estábamos viajando de regreso…" (@jimenitamagali)

Embed Imágenes del 2001: Los chinos con escopetas en el techo de su negocio apuntándonos a mis compañeros y a mí que íbamos por la vereda. El fuego en todas las esquinas la misma noche. Los gritos de "Ahí vienen". Mi viejo cortando la luz y trabando la puerta con una bolsa de cemento. — Gonzalo Ismael (@GONSHISOSA) December 19, 2021

"Fui a rendir una materia del secundario. Toque de queda, no había ni bondi ni tren. Volví a casa en remis, que para mi familia era un lujazo" (@guitarnunez)

"19 años, primer laburo de administrativa en una empresa avicola en S Fernando. Laburar a puertas cerradas y ver x la ventana como corria la gente rumbo al Coto para un saqueo. A la vuelta, esquivar fogatas de las esquinas para poder llegar a casa" (@rgz2323)

"A mi mama le dio un infarto en el medio de los cacerolazos porque quisieron meterse a la casa, entre otras miles de historias" (@belu9528)

Embed Mi 2001 fue ver recibirse a mi vieja de contadora y nunca poder insertarse laboralmente. Mis abuelos, tíos y primos pidiendo bolsones y juntando monedas para la garrafa. Sin laburo, obvio. — Sofía Victoria (@febrerode1990) December 20, 2021

"16 años en San Fernando BsAs vigilia en la cuadra cerrando las calles con fogatas xq decían que venían a saquear las casas de las villas cercanas, una vecina recaudaba plata para la nafta de la motolov, todo locura" (@crissasso2).

"Trabajaba en una importadora lejos del centro dónde sonaba todo el día FM Millenium. Cuando cortaron la transmisión para pasar unas declaraciones de De la Rúa me di cuenta que estábamos jodidos. A los diez días me echaron" (@maturro_)

"Lo primero que se me viene a la mente: Mi viejo diciéndonos no puedo mandarlos mas al colegio, no hay plata. Ver un vecino morir de un disparo en el pecho, el miedo de los saqueos, la gente del barrio armada" (@mikaqueamor).