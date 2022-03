La furia de Amalia Granata por una frase sobre el aborto sacada de contexto

“Mi función como madre es que ella entienda que hay una vida dentro de su vientre y esa vida, ella al decidir abortar lo va a matar y es su hijo”, dijo sin titubear.

“Yo no puedo discriminar a una vida si es fruto de una relación consentida o no. La vida es una vida igual. Una violación me parece que es un horror”. Para ejemplificar, explicó el caso de su familia: “tengo una hija de 14 años y estoy en una etapa que no duermo porque empezó con las salidas y la paso mal desde que empezó con la adolescencia”, reveló.

“¿Vos creés que yo no pienso que a mi hija le pueda pasar algo así?”, le cuestionó a la periodista y sostuvo que “en el momento que ocurra la acompañaría desde el amor de madre y desde las herramientas que tenga”.

amalia granata.jpg

La reacción de Amalia Granata tras su supuesta frase

Pero ante el revuelo que se armó, Amalia Granata salió a desmentir desde su cuenta de Twitter y señaló que esa frase fue sacada de contexto.

"Como siempre la obsesión de Clarin conmigo! MIENTE saca de contexto frases de una entrevista de 1 hora CLARIN MIENTE", señaló Granata compartiendo un artículo del diario Clarín con su supuesta frase polémica sobre el aborto.