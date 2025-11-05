Chechu Bonelli habló a corazón abierto sobre su separación de Darío Cvitanich: "Fui dejada"

Más adelante, se animó a contar cómo fue el final de su vínculo con Cvitanich, sin vueltas ni eufemismos: “Lo cuento sin ningún problema, no es lo mismo dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada… Durísimo. Y hoy lo digo y no me cuesta para nada decirlo. Pero bueno, es algo que si bien veías que podía pasar, yo siempre traté de pelearla”.

El duelo fue profundo y la llevó a buscar ayuda profesional: "Llegué a ir a terapia cuatro veces por semana". Y recordó cómo se sentía en esos primeros días: "Apenas me había separado y estaba así", dijo levantando el dedo meñique. "¿Pero era que no comías porque tenías el estómago cerrado?", le preguntó Nati. "No comía porque tenía el estómago cerrado. Estaba muy triste, muy angustiada y dormía poco y nada", le respondió.

Por último, Bonelli cerró: "Yo me casé para todo la vida. Y así como no existe el manual de la maternidad, tampoco creo que existe el manual de cómo ser la mujer ejemplar. En casa yo era mujer y hombre, las mujeres de los jugadores de fútbol básicamente vivimos para ellos, por eso también fue un poco doloroso. Si bien venías viendo que podía pasar, yo siempre traté de pelearla".

¿Qué dijo Chechu Bonelli tras las declaraciones de Ivana Figueiras sobre Darío Cvitanich?

Hace apenas unas semanas, la noticia del romance entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich sacudió con fuerza el mundo del espectáculo argentino. Tras varios días de especulaciones, se confirmó la relación entre la modelo y el exfutbolista, quien hasta ese momento no había hecho pública su separación de Chechu Bonelli, su esposa durante más de una década y madre de sus tres hijas.

Una vez que el vínculo con Figueiras se volvió evidente, Cvitanich rompió el silencio solo para aclarar que su historia con Bonelli había llegado a su fin meses atrás, aunque ella no compartiera esa versión. A pesar de la insistencia de los medios, el exdelantero prefirió no ahondar en detalles ni dar declaraciones sobre el quiebre de su matrimonio.

Por su parte, Ivana Figueiras rompió el silencio y se refirió por primera vez al vínculo que la une con Cvitanich. Interceptada por el equipo de Intrusos (América TV) mientras caminaba por la calle, la empresaria expresó su alegría por el presente sentimental que atraviesa, negó haber interferido en la relación previa de Darío con Chechu y contó que el acercamiento entre ellos se dio gracias a amistades compartidas. Ante esto, Bonelli eligió manifestarse desde sus redes sociales, publicando una serie de imágenes en las que se la ve muy sensual, aparentemente en el marco de una campaña publicitaria. En las fotos luce una musculosa color manteca, pantalón marrón, el cabello suelto y gorros tejidos en tonos neutros como el crudo y el negro, acompañados por una frase que generó múltiples reacciones.

“Mi intensidad es un tesoro, y a veces lo que parece ser un caos… es la vida ordenándose”, escribió Bonelli, dejando entrever una reflexión que fue rápidamente celebrada por sus casi 600 mil seguidores, quienes no tardaron en dejarle palabras de apoyo y cariño.

“Nunca te olvides que disfrutan de verte mal y sufren verte bien”; “Si te ven mal, te maltratan”; “Sos única e irremplazable”; “Nadie se te iguala”, fueron algunos de los comentarios que se acumularon debajo del posteo, en clara alusión a la reciente exposición de Figueiras mostrando su felicidad junto a quien hasta hace poco era el esposo de Chechu. Incluso, entre los likes, se destacó el de Luli Fernández, quien también atraviesa una separación, como gesto de empatía.