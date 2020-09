Alberto trató de rectificarse: "Amo la Ciudad de Buenos Aires pero no disfruto cuando pienso lo desigual que es al resto del país"

Alberto Fernández con Jorge Cappitanich, firmó convenios para obras. (Foto: Presidencia)

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar la desigualdad económica y social de la Ciudad de Buenos Aires respecto "al resto del país" y prometió usar "la economía" para "crear una Argentina más igualitaria". El viernes pasado el mandatario había hecho referencia a la "opulencia" de Buenos Aires de forma negativa, situación que despertó críticas de la oposición.

"Amo la Ciudad de Buenos Aires pero no disfruto cuando pienso lo desigual que es la ciudad al resto del país. Me duele la desigualdad, ojalá la Argentina estuviera llena de Buenos Aires. pero no es lo que hemos hecho”, señaló el mandatario durante una videoconferencia con el Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, al firmar un convenio de obras públicas.

Fernández se reconoció como "un porteño muy orgulloso de mi ciudad, amo, la quiero la disfruto a mi ciudad, a cada calle, a cada viejo barrio de Buenos Aires, pero no disfruto cuando pienso lo desigual que es esta ciudad del resto del país", señaló.

Destacó por tercer día consecutivo -la primera crítica la había lanzado la semana pasada durante un acto en Santa Fe y ayer lo repitió desde el acto de cierre de la deuda externa en Casa Rosada- que le "duele la desigualdad" de la Ciudad aunque aclaró que no se trata de un ataque al opositor jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Me duele la desigualdad no por otro motivo, ojalá la Argentina estuviera llena de Buenos Aires, pero es solo una Ciudad de Buenos Aires y el resto un país que espera. Ese país ya no puede esperar más, construyamos un país con una lógica distinta a la que tuvieron aquellos que construyeron el país cuando terminaba el siglo XIX", enfatizó.

Finalmente, mencionó una fase del Papa Francisco, a quien el lunes agradeció por su apoyo a la renegociación de la deuda externa: "Aquí nadie se salva solo, con mucha fuerza, todos juntos, empecemos a hacer el país más integrado".

De esta manera, Fernández continuó con la campaña de actos y anuncios de obras públicas que lo llevará a recorrer distintas provincias en los próximos meses, con anuncios de obras para reactivar la economía, con la estrategia de impulsar un "país más integrado y federal".

Según anticiparon fuentes del Gobierno a A24.com, el próximo lunes el Presidente se mostrará en un acto en Mendoza, gobernada por la oposición radical.

Fernández firmó con Capitanich, convenios para que Chaco acceda a servicios de telecomunicaciones, obras de infraestructura social en distintas localidades, y la toma de posesión de un ex campo de tiro en Resistencia para la construcción de viviendas y polos industriales.

El mandatario habló desde Olivos, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; la secretaria de Provincias de la cartera del Interior, Silvina Batakis; el titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini; y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino.