Alberto Fernández inicia su última gira internacional con la cumbre del G-20 y nuevas críticas al FMI

Según pudo saber A24.com, Alberto prepara un duro discurso en su última participación en la cumbre del G-20 que se desarrollará en Nueva Delhi, India entre este viernes y el domingo con nuevas críticas al FMI y al sistema financiero internacional, atribuyéndoles la crisis de la deuda argentina.

De esta manera, en plena campaña electoral, el Gobierno busca una vidriera como el foro internacional para sacar rédito frente a la oposición e insistirá en atribuir a la herencia recibida del macrismo, la crisis que enfrenta el gobierno y su candidato y ministro de Economía, Sergio Massa.

Fernández insistirá ante sus pares del G-20 la necesidad de rediscutir la arquitectura financiera global, se referirá a los desafíos del cambio climático y a cuestiones como la inseguridad alimentaria y energética que atraviesa el planeta.

La cumbre de jefes de estado en Nueva Delhi será la tercera y última del G20 que participa de manera presencial Alberto Fernández. La anterior fue en noviembre del año pasado en Bali, Indonesia, donde sufrió una gastritis erosiva con signos de sangrado, por la que debió cancelar actividades.

Alberto Fernández se reunió con Xi Jinping en la cumbre del G20 2.jpg

En octubre del 2021 asistió a la cumbre del G-20 realizada en Roma, Italia, mientras que en su primer año de mandato -noviembre del 2020- la reunión de los líderes del foro fue virtual por la pandemia de coronavirus, tema excluyente de aquel encuentro.

Cristina en el gobierno, Rossi y Massa en el poder

Massa, Rossi, Wado DE pedro y la Liga de gobernadores del PJ. La primera foto política de la fórmula presidencial de UP..jpg

En esta ocasión, dejará a la vicepresidenta Cristina Kirchner por unos 10 días a cargo del Poder Ejecutivo nacional, aunque en la Casa Rosada no esperan que la jefa del kirchnerismo se instale en el histórico edificio de Balcarce 50 que supo ocupar por dos mandatos consecutivos; no lo hizo en ninguna de las giras internacionales desde que asumieron en el gobierno en 2019, y además, porque eligió mantener un estricto bajo perfil en medio de la campaña electoral.

En el gobierno quedan a cargo además de Cristina en lo formal, en los hechos concretos el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi y el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Todo a un mes de las elecciones.

alberto boric.jpg

En el último rally aéreo antes de entregar el poder el 10 de diciembre, el presidente viaja acompañado por el canciller Santiago Cafiero, el secretario General de Presidencia, julio Vitobello, el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello y la portavoz Gabriela Cerruti, quien antes de partir anunció la firma de un decreto en un gesto al gobierno chileno de Gabriel Boric, que le quita los honores al ex dictador Augusto Pinochet.

Fue un gesto en medio de los duros cruces de campaña entre el gobierno y el candidato opositor, Javier Milei a cuya candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, el oficialismo acusa de "negacionista" de las atrocidades de la dictadura. En el decreto firmado por Alberto Fernández, el gobierno acusa a Pinochet de haber impulsado la ola de dictaduras en la región en lo conocido en los años '70 como el "operativo Cóndor".

Agenda y reuniones bilaterales de Alberto en el G-20

Alberto Fernández y su saludo con el presidente de EE.UU. Joe Biden en el G20, Roma.jpg Alberto Fernández y su saludo con el presidente de EE.UU. Joe Biden en el G20, en Roma.

Tras partir a primera hora de este jueves, desde Ezeiza, Alberto tiene previsto llegar este viernes a la mañana a Nueva Delhi y se alojará en el Hotel Pullman, junto a la comitiva.

El sábado 9 a la mañana participa de la ceremonia de bienvenida oficial a los Líderes y Jefes de Delegación a la Sede de la Cumbre ofrecida por el anfitrión y primer ministro de India, Narendra Modi, que dará comienzo a la cumbre.

A Nueva Delhi, comprometió su asistencia el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aunque declinaron de participar el líder chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin, pero enviarán a sus representantes.

Fernández pronunciará su discurso en cuarto lugar, y posteriormente tiene previsto mantener reuniones bilaterales con el presidente de la República de Corea, Yoon Suk Yeol, con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Jeque Mohamed bien Zayed Al Nahyan, con la Primera Ministra de la República Popular de Bangladesh, Sheik Hasina, antes de regresar todos a la sesión plenaria del G-20 el mismo sábado a las 16,45 en la que vuelve a hablar el presidente.

El sábado a la noche será la cena de honor junto al resto de los jefes de Estado del G-20 y culmina la cumbre cn la tercera sesión plenaria el domingo al mediodía, ras lo cual la comitiva argentina emprende vuelo hacia Chile para asistir el lunes a los actos en conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet contra el entonces presidente socialista Salvador Allende.

La política internacional se coló en la campaña y el massismo apunta contra Milei

milei-massa-bullrich.webp

El responsable de relaciones internacionales del candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, Gustavo Martínez Pandiani, participó esta semana de un duro debate con referentes de relaciones internacionales de los candidatos Javier Milei, Diana Mondino, y el responsable de los equipos técnicos de Patricia Bullrich, Federico Pinedo y se cruzaron por las diferencias respecto a la política de relaciones internacionales que debe adoptar Argentina ante el próximo gobierno.

En el ciclo “Democracia y Desarrollo”, Pandiani -actual embajador en Suiza y posible canciller si Massa llegara a la presidencia, anticipó que continuaría la asociación estratégica firmada por Alberto Fernández con países como Brasil, China y las plataformas comerciales del Mercosur y los BRICS.

Ante las criticas Mondino y Pinedo a los BRICS, Pandiani refutó: "En el mundo real, los socios comerciales no se eligen por quién me hace sentir más cómodo personalmente en un fiesta de tu ex y tampoco por qué ideología tienen esos países".

En directa crítica a los proyectos de cortar relaciones comerciales con China, Mercosur y los BRICS que pregona Milei, Pandiani dijo que la de Milei y Bullrich "son dos miradas sobre los BRICS que obedecen a una mirada ideológica o producto peor aún de una mirada personal, como si la política exterior debería definirse por mis gustos personales".

Y agregó: "nuestro país necesita divisas y estas se consiguen con más exportaciones, más inversiones y más turismo receptivo. No es momento de jugar al amateurismo en cuestiones internacionales, no podemos improvisar, es demasiado costoso hacerlo. La política exterior no puede darse el lujo de jugar juegos frívolos o ideológicos", enfatizó.