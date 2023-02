Alberto Fernández ratifica su intención de ir por la reelección y se tensa la relación con el kirchnerismo

Según pudo saber A24.com, el presidente convocará para el próximo sábado 11 de febrero a todos los socios del PJ y del Frente de Todos, y pese a todo, el kirchnerismo confirmó que asistirá a la cumbre de la "mesa electoral" para definir la estrategia del oficialismo para elegir a los candidatos a la sucesión presidencial, pero también de los gobiernos y legisladores provinciales y municipales de todo el país.

Fuentes de la Casa Rosada indicaron a este portal que el ministro del Interior sigue trabajando, como siempre, en la gestión con gobernadores e intendentes, y que tiene previsto participar de la próxima reunión con gobernadores del Norte Grande, además de sumarse a la cumbre del PJ y del FdT para discutir la estrategia electoral nacional.

La interna en el Gobierno al rojo vivo, ahora por las candidaturas

Alberto Fernández junto a Wado De Pedro, Juan Manzur y Sergio Ziliotto en el gabinete federal en La Pampa saliero a responder a Andres Larroque.png

Sobre las diferencias que surgieron con su ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, Fernández dijo: “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”.

De esa manera, el jefe de Estado se refirió al malestar que había dejado trascender el ministro del Interior, luego de haber sido excluido de un encuentro con Lula da Silva con organismos de Derechos Humanos durante la visita del presidente brasileño a la Casa Rosada hace dos semanas, lo que derivó en un nuevo cruces de críticas de dirigentes de La Cámpora como Máximo Kirchner y Andrés Cuervo Larroque contra el presidente.

Así, el clima de extrema tensión política volvió a apoderarse esta semana de los pasillos de la Casa Rosada y nadie descarta una "sorpresa" como acostumbró la vicepresidenta Cristina Kirchner, en los más de tres años de gestión del Frente de Todos, con mensajes en sus redes sociales que cambiaron de un día para el otro, el escenario político.

Como cuando habló de "funcionarios que no funcionan" y terminaron en una ola de renuncias y enroques de ministros, o cuando reclamó a Alberto Fernández "usar la lapicera" para tomar decisiones en contra de los empresarios que remarcan los precios y controlar la inflación.

El llamado a la mesa nacional electoral formulado el domingo por Alberto Fernández, se concretó después de las presiones que recibió del kirchnerismo bonaerense, que con Máximo Kirchner y Axel Kicillof a la cabeza, anticipó el martes pasado una convocatoria de la mesa electoral del FdT con intendentes del PJ de la provincia de Buenos Aires, dejando casi aislado al presidente.

Aunque admiten las diferencias, desde el camporismo admiten que el presidente "tiene derecho a querer ir por la reelección", pero aclaran que no dejarán vacío el espacio político de la vicepresidenta dentro de la coalición de gobierno, que defienden como mayoritaria.

DRYEV2ZXXFBRNEPESIVXCPQN7E.jpg Los principales dirigentes del Frente de Todos participaron del encuentro en Merlo (Foto: Télam).

A pesar de la tregua sellada la semana pasada entre albertismo y kirchnerismo, las declaraciones de este lunes expresadas por Fernández muestran que el conflicto no solo sigue latente, sino que podría volver a escalar.

Fernández aprovechó para retrucar los cuestionamientos que recibió de Andrés “Cuervo” Larroque y de Máximo Kirchner, entre otros dirigentes k, por haber firmado el acuerdo con el FMI, defendió su gestión, rechazó que haya un ajuste:

“Lo que ellos dicen es lo que menos me preocupa, no voy a hablar un segundo de eso, cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiera, yo voy a mostrar lo que pasó”, planteó.

En ese marco, que Alberto Fernández sugirió este lunes que irá a las PASO y competirá si es necesario con su propio ministro del Interior, o con el de Economía, Sergio Massa, o cualquier otro funcionario de su gobierno que se postule.

Aunque marcó diferencias en la relación con Massa, a quien elogió por haberlo acompañado en los peores momentos: “Sergio ha sido muy valioso y cada vez que tuve conflictos internos estuvo al lado mío ayudándome, nunca tirándome piedras”, enfatizó Alberto Fernández.

Tal como había anticipado este portal, Fernández dio una pista sobre el plan que planteará en la mesa electoral del FdT el sábado: es definir las "reglas" para que todos los que quieran ser candidatos a presidente, gobernador e intendentes, se presenten a competir en la PASO.

“¿Massa puede ser candidato?”, le preguntaron, y respondió: "Él puede ser un candidato, ¿por qué no? Yo no sé quién será candidato: puede ser él, puedo ser yo”. Y en tono de campaña, habló en tercera persona para referirse a su potencial reelección: “Mi mayor problema no es que Alberto Fernández vuelva a ser Presidente, mi mayor problema es que algunos de los canallas que destruyeron la Argentina vuelvan a presidir”, dijo el mandatario, en crítica a su antecesor, Mauricio Macri.

El presidente dijo que en el Frente de Todos “nadie” le dijo que no se puede presentar a la reelección y volvió a desafiar al kirchnerismo a competir en las PASO: “Tengo mi forma de ver las cosas, otros compañeros tienen otra forma de ver las cosas. ¿Desde cuándo los peronistas le tenemos miedo a que la gente opine?”, dijo Alberto Fernández en un nuevo reclamo para que las candidaturas se definan con el voto en las PASO y no con la lapicera de uno o dos dirigentes.

Alberto Fernández y la relación con Cristina Kirchner

Cristina.jpg Cautela ante las palabras de Cristina Kirchner en Avellaneda

Alberto Fernández aclaró que “con Cristina tenemos diferencias, pero también sé que queremos los dos lo mismo”, y que la estrategia del Frente de Todos debe ser evitar que Juntos por el Cambio regrese al poder. Aunque aclaró: "No sé si volveríamos a repetir la fórmula con Cristina”. Lo dijo tras defender a su excompañera de fórmula y jefa política en 2019, de quien ahora se muestra independiente, de las causas judiciales en su contra.

“Si Cristina finalmente es condenada (en la causa vialidad), va a ser proscripta. Yo creo que Cristina lo que sabe es que tiene razón. Esta es una causa inventada contra Cristina”, señaló Alberto Fernández, tras ratificar su apoyo al pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, como parte de la estrategia electoral del Gobierno.