Alberto Fernández usó el lenguaje inclusivo, la RAE lo corrigió y Gabriela Cerruti salió al cruce

¿Qué dijo Gabriela Cerruti en defensa de Alberto Fernández?

La vocera respaldó el uso del lenguaje inclusivo que hizo el mandatario. Citó una noticia de La Nación y escribió: "Decir "chique" es un acto de amor y de inclusión. Sería bueno preocuparnos más por las palabras de odio y muerte".

publicacion lenguaje inclusivo Gabriela Cerruti - captura de pantalla NA.webp

De esta manera, hizo alusión a un tema muy latente durante los últimos días, luego del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, tras responder en duros términos, Gabriela Cerruti dio marcha atrás con su publicación y la borró.

Alberto Fernández y la frase que despertó la polémica por el lenguaje inclusivo

La polémica con el lenguaje inclusivo surgió a raíz de la enunciación que utilizó el jefe de Estado ante estudiantes del conurbano, a quienes saludó como "chicas, chicos y chiques" en un acto de entrega de mil notebooks, en el marco del programa Conectar Igualdad.

A su parte, un usuario de Twitter le consultó a la RAE por el uso del término, e inmediatamente la institución corrigió al mandatario: "#RAEconsultas El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos".

No es la primera vez que Alberto Fernández hace uso del lenguaje inclusivo, fuertemente cuestionado, incluso prohibido en las escuelas porteñas por una resolución dictada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Producto del debate generado por la decisión a cargo de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, el Presidente se manifestó en favor del uso de la "e", el "@" y/o la "x".

"Me gusta que Horacio (Pietragalla) use el lenguaje inclusivo. No es un problema de idioma, es un problema para que todes se sientan incluides. ¿Está bien así?", ironizó durante el acto de lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos en junio.