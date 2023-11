Alfredo Cornejo: "Nuestra prioridad es la unidad de Juntos por el Cambio después del 19 de noviembre"

“Nuestra prioridad es la unidad de Juntos por el Cambio después del 19 de noviembre. Se ha instalado la idea que Juntos está roto, pero no es así. Conviene que esté roto para Sergio Massa y para Javier Milei, pero somos oposición y desde ahí podemos tener acuerdo aunque no compitamos en el balotaje”, indicó.

A su vez, el mendocino agregó: “Nuestro electrodo, el 24% de los argentinos confió en nosotros, le debemo la garantía de las instituciones y por eso es que no nos manifestamos por ningún candidato. Individualmente, cada uno puede votar a quien quiere, Mauricio Macri está en su derecho de opinar. Ninguno tiene los votos en el bolsillo, yo gané en Mendoza y pedí votar por Patricia Bullrich y en Mendoza ganó Javier Milei”.

“No hay una sola explicación para entender un resultado electoral. Es irrelevante lo que le digamos, yo no confio ni en Massa ni en Milei y el electrodo no le importó. A mi me dan miedo estos dos candidatos, sin bien las condiciones de Argentina son favorables, pero si no modificamos el modelo económico no nos va a ir bien”, analizó.

Por otra parte, dijo: “Acá hay un sector de la política que cree que hay que emitir, con métodos populistas y si seguimos así no podemos progresamos. Lo que propone Sergio Massa es un ajuste equitativo y lo de Javier Milei es incierto, no debería ser discusión la dolarización. No hay líderes políticos que hablen claro, ni explican los subsidios que se concentran en el AMBA por una cuestión electoral”.

Embed

“El voto a Milei es un voto bronca”, dijo Cornejo

“La democracia está sólida a pesar de un funcionamiento institucional pobre. Los más grandes recordarán que en situaciones económicas como estas pensaban que venían los militares, pero si veo riesgo en el populismo, que aumenta la pobreza, como la del kirchnerismo, por lo cual esto es tan peligroso como lo de Milei”, analizó.

Y para finalizar mantuvo: “Acá cualquiera habla en nombre del radicalismo, hasta el peronismo reconoce ahora a Ricardo Alfonsín, pero han sido muy peyorativos. Esto es un caldo de cultivo para cualquiera. Hay bronca y la gente lo canaliza a través de Javier Milei y Juntos por el Cambio no fue comprendido por la sociedad”.