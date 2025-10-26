Asaltaron a un candidato a senador de Javier Milei y le gatillaron varias veces: el dramático relato

El mensaje reflejaba la indignación del candidato ante la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad. Según denunciaron desde su entorno, la familia intentó comunicarse con la línea de emergencias 101, pero la llamada nunca fue atendida.

“La Policía tardó más de treinta minutos en llegar, cuando todo ya había pasado”, detallaron allegados. “Durante ese tiempo, la familia estuvo completamente sola, sin ayuda, sin saber si los delincuentes iban a volver”.

El ataque, ocurrido en un contexto de máxima tensión política por la inminencia de los comicios legislativos, encendió las alarmas dentro de La Libertad Avanza, que exigió medidas urgentes para garantizar la seguridad de los candidatos y sus familias.

El asalto: golpes, amenazas y disparos que no salieron

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los delincuentes actuaron con precisión y violencia. Se sospecha que siguieron a Cervi hasta su domicilio y aprovecharon un momento de distracción para ingresar.

Una vez dentro, lo redujeron con golpes y amenazas. Uno de ellos, armado, apuntó directamente al rostro del diputado y apretó el gatillo más de una vez. La esposa y los hijos del candidato estaban en la casa al momento del ataque, aunque no fueron agredidos físicamente. Todos resultaron ilesos, pero con una profunda conmoción emocional.

Luego del hecho, la policía provincial realizó peritajes en la vivienda y tomó testimonios de los familiares. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén abrió una causa por robo agravado y tentativa de homicidio, mientras se analizan las cámaras de seguridad del barrio para identificar a los agresores.

Denuncias por “zona liberada” y reclamo de seguridad

Desde el entorno político de Cervi, la denuncia fue inmediata y directa: aseguran que la zona estaba “liberada” y que no había patrulleros en las inmediaciones, pese a que se trata de una etapa crítica en materia de seguridad electoral.

“Es gravísimo que a menos de 24 horas de votar, un candidato nacional sea atacado en su propia casa y que no haya presencia policial”, expresaron dirigentes libertarios de Neuquén.

El reclamo escaló rápidamente en redes y medios. “La falta de respuesta del 101 es inadmisible”, escribieron referentes del espacio. “No sólo no atendieron la llamada, sino que la policía tardó más de media hora en llegar. En ese tiempo, todo puede pasar.”

Las autoridades provinciales aún no brindaron una explicación oficial sobre el tiempo de respuesta ni sobre la hipótesis de la “zona liberada”.

pablo cervi sangre

El ataque contra Pablo Cervi tuvo un inmediato eco nacional. Desde distintos sectores políticos expresaron su repudio y solidaridad. La diputada libertaria Lilia Lemoine compartió una foto de Cervi ensangrentado tras la golpiza y escribió: “¡Violentos nunca más!”.

La diputada neuquina Nadia Márquez, compañera de lista del candidato al Senado, fue una de las primeras en pronunciarse: “Pablo Cervi fue brutalmente atacado. Está fuera de peligro. Le gatillaron al menos dos veces. Gracias a Dios está con vida. Oramos por él y su familia.”

Gastón Riesco, candidato a diputado nacional por Neuquén, exigió un pronto esclarecimiento del caso: “No puede quedar impune un hecho de esta magnitud, y menos en vísperas de una elección.”

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, también se sumó al repudio: “Toda nuestra solidaridad con Pablo Cervi y su familia. No podemos permitir que la violencia política se normalice.”

Desde el PRO, Oscar Agost Carreño publicó un mensaje similar: “Mi solidaridad con Pablo Cervi tras sufrir un violento asalto en casa de su madre. Espero que la policía encuentre pronto a los responsables y se haga justicia. Fuerza, Pablo”.

Investigaciones y primeras hipótesis

El caso está en manos de la Fiscalía de Neuquén y la Policía Provincial, con apoyo de la Policía Federal. Los investigadores trabajan sobre dos hipótesis principales: un robo común que se agravó por la presencia del candidato, o un ataque planificado con motivaciones políticas.

Por ahora, no hay detenidos ni pistas firmes, pero las pericias en la vivienda podrían ser determinantes.

Los fiscales analizan también si el hecho podría vincularse a un intento de amedrentamiento político, dado el contexto electoral y el perfil público del dirigente. “Todo está bajo análisis. No se descarta ninguna línea”, aclararon fuentes de la investigación.

Elecciones 2025 bajo tensión

El violento episodio ocurrió a menos de 24 horas del inicio de las elecciones legislativas, en las que Neuquén elige tres senadores y tres diputados. Un total de 581.437 ciudadanos están habilitados para votar.

La boleta única de papel muestra a nueve listas compitiendo, entre ellas La Libertad Avanza, que lleva como candidatos al Senado a Pablo Cervi y Nadia Márquez.

La noticia del ataque reconfiguró el clima político provincial: desde el oficialismo hasta la oposición coincidieron en condenar el hecho, aunque con matices sobre la responsabilidad estatal.

En redes sociales, las etiquetas #FuerzaPabloCervi y #NeuquénZonaLiberada se convirtieron en tendencia nacional durante la madrugada.

Un candidato que sigue en pie

Pese a la violencia del ataque, Pablo Cervi decidió no suspender sus actividades políticas. Desde su entorno aseguraron que participará con normalidad de la jornada electoral.