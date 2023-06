Atentado a Cristina Kirchner: Gerardo Milman se "autoimputó" y pidió tener acceso al expediente

El fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación, ya había señalado que el legislador no estaba formalmente imputado. No obstante, en el marco de la gravedad institucional del ataque, había solicitado que se secuestrase su teléfono, previo a un proceso de desafuero que debía iniciar el Congreso de la Nación. La jueza María Eugenia Capuchetti se lo negó, precisamente, porque no estaba imputado.

De esta manera, la jugada de Milman llamó la atención en los tribunales por el momento en que se hizo.

Esto generó críticas de la defensa de Cristina Kirchner contra la jueza y el fiscal. Los abogados de la vicepresidenta insistirán la semana próxima con la recusación de Rívolo. La Cámara Federal, en tanto, debatirá a partir del 22 de junio si hace lugar al pedido del secuestro del teléfono de Milman.

milman-asesorasjpg.webp Atentado a Cristina Kirchner: Bohdziewicz y Gómez Mónaco son testigos en el marco de la denominada “pista Milman”

El curso actual de la “pista Milman”

La denominada "pista Milman" se inauguró el 23 de septiembre pasado cuando esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

"Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

La medida del secuestro del celular, que hasta ahora fue rechazada por la jueza, también fue reclamada la semana pasada por el fiscal Carlos Rívolo, en una posición sostenida por el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe.

La llamada "pista Milman" está bajo investigación en la causa que tiene delegada el fiscal Rívolo, quien el lunes pasado pidió enviar a juicio oral la parte de la causa en la que están detenidos los procesados como autores materiales del hecho, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y como "partícipe secundario", Gabriel Carrizo, a quienes no pudieron vincular en los cruzamientos de llamadas con el diputado.