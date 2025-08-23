Yanina Latorre confirmó su nuevo proyecto laboral que ni su familia sabía: "Se viene el teatro"

Embed

“La persona que me contrata, que no voy a decir quién es, me contó que vos hablás, te graban y después alguien va ordenando y dándole un hilo conductor”, detalló Latorre mientras tiró algunas pistas sobre las cuestiones de su vida personal y profesional que expondrá sobre el escenario para el deleite de sus muchos y fervientes seguidores.

“Mi vida, mi vida pública, mis cosas de chica, Diego, los chicos, los chistes, los famosos, pero todo tiene que empezar desde un lugar”, explicó la angelita sobre los temas a abordar y que la ayudarán a darle un orden. Asimismo, contó que sobre el escenario contará con una suerte de ayuda memoria: “te ponen como cartulinas en el piso con disparadores para que te guíes”.

“Yo no quiero aprenderme un guion de memoria, primero porque no soy actriz, no es que ensayo… ¡No sé qué hice hoy, pero hice un montón de cosas!”, confió exultante tras su primer día de ensayo, y agregó que ese día estuvieron junto a ella "tres grosos y se cagaron de risa".

Y si bien en ese momento no especificó para cuándo prevé su debut teatral, desde sus redes sociales le confirmó a sus más de tres millones de seguidores de Instagram que recién será "el año que viene". Así que habrá que esperar algunos meses para ver a Yanina Latorre en esta nueva apuesta en la que tendrá contacto directo y cara a cara con sus fans.

Yanina Latorre apuntó sin filtro contra Mauro Icardi tras el video de la China Suárez

Fiel a su estilo frontal, Yanina Latorre no dejó pasar la polémica que volvió a sacudir al trío conformado por Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez.

El jueves, en Sálvese Quien Pueda (América TV), mientras entrevistaban a la abogada del futbolista, Lara Piro, Yanina interrumpió para opinar sobre la actitud de la actriz, quien publicó en sus redes un video de Icardi en bóxer que resaltaba sus atributos.

La entrevista giraba en torno a las recientes acusaciones de Wanda contra su exmarido, a quien denunció por violencia de género y hasta intentó compararse con el caso de Julieta Prandi. Piro, sin embargo, la letrada del futbolista desestimó sus dichos y aseguró que “la violenta es Wanda”, acusándola de interferir en el vínculo entre Mauro y sus hijas y de filtrar chats e imágenes privadas.

En ese contexto, Latorre lanzó sin filtro: “Eso lo entiendo, pero hoy la China Suárez lo subió a él con el bulto. ¿Qué necesidad? No lo podés llamar a Mauro y decirle que se dejen de joder. Las pibas le están viendo el pit… al padre”.

La abogada intentó justificar la situación señalando que en el fútbol estas cosas tienen consecuencias, pero Yanina redobló la apuesta: “Nunca subí fotos de Diego (Latorre) en calzoncillos. Tengo hijos. Si queda como manicero, que lo vea con el psicólogo”.

El comentario hizo alusión a la ironía de la uruguaya Natasha Rey, quien semanas atrás habló del supuesto “maní” de Icardi tras la filtración de un video íntimo que, según rumores, habría salido del entorno de Wanda.