El inesperado detalle del divorcio de Nico Vázquez y Gime Accardi que asombró hasta a los abogados

Según trascendió en las últimas horas, allegados a la expareja hizo saber que “fueron juntos" a disolver la relación conyugal, al tiempo que aseguraron: "Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual”, lo que demuestra que la separación se dio en un clima de absoluta armonía y respeto, a pesar de que el amor se haya marchitado.

Vale recordar que Yanina Latorre adelantó esta semana que tampoco hay disputa alguna en lo que se refiere a la división de bienes de la pareja. Mientras que ella se quedará con la casa en la que convivieron durante años, él se quedará con el departamento que habían comprado en la Ciudad de Buenos Aires para estar más cerca del microcentro y la zona de los teatros, que es la zona donde ambos desarrollan la mayor parte de su actividad artística.

Nico Vázquez

Gimena Accardi y Andrés Gil se fueron juntos de gira tras los rumores de affaire e infidelidad a Nico Vázquez

Tras ser señalado como tercero en discordia en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, Andrés Gil viajó junto a la actriz a Bahía Blanca, donde este viernes 22 de agosto comenzó la gira de la obra En otras palabras, dirigida por el propio Vázquez.

Ambos partieron a las 18:10 desde Aeroparque, aunque evitaron ser captados por las cámaras de los programas de espectáculos que se encontraban en el lugar, entre ellos A la Tarde (América TV).

“Hay alguien más que los acompaña”, señaló el cronista Oliver Quiroz, mientras que su compañera Cora Debarbieri agregó: “Algún productor seguro está con ellos, y más en este momento en el que se dijeron tantas cosas sobre la relación que habrían tenido. Es una situación complicada, porque además está la mujer de Andrés Gil, que aunque hizo un comunicado en Instagram, no deja de ser incómodo”.

Luis Bremer, por su parte, sumó más detalles: “Se dijo que en las últimas horas hubo una reunión entre ambas parejas, que son amigos desde hace mucho tiempo. Nico y Gime producen esta obra, y se juntaron para coordinar acciones de prensa, cómo comunicar el divorcio y despegar a Andrés Gil de los rumores”.

En paralelo, el periodista también aportó información sobre el costado legal de la separación: “El divorcio fue firmado, pero aún no está cargado en el sistema judicial. Lo acordado es que la productora quedará en manos de Nico Vázquez. Lo que se dividirá será lo producido hasta ahora, con éxitos como Tootsie y Una semana nada más”.