Los amores del Negro González Oro: sus novios, el supuesto romance con un ex Susano y su última pareja

Pero esa no fue la única relación que quedó asociada a su vida personal. Durante años, especialmente en la década del 2000, también circuló una versión que lo vinculaba sentimentalmente con Alejandro Cupitó, uno de los jóvenes que alcanzó popularidad como “Susano” de Susana Giménez.

El rumor tomó fuerza en los medios y presentó a González Oro y Cupitó como supuesta pareja. Sin embargo, el locutor rechazó en reiteradas oportunidades esa versión. La explicación que ambos daban era muy diferente: sostenían que entre ellos existía un vínculo de carácter familiar y que González Oro había ocupado para Cupitó un lugar similar al de un padre.

Años después, en 2013, el propio conductor contó por qué había desarrollado una relación tan cercana con el ex “Susano”. Cupitó había perdido a su padre cuando era muy pequeño y, según explicó González Oro, encontró en él una figura paterna. De esa manera, el locutor buscó dejar en claro que la cercanía que mantenían no tenía el significado sentimental que durante años le atribuyeron los rumores.

González Oro y Cupitó

Los amores del Negro González Oro

El vínculo con Alejandro Cupitó no fue la única historia sentimental que quedó asociada al Negro González Oro. En enero de 2026, el ex “Susano” volvió a referirse públicamente a los rumores que los habían relacionado años atrás. Durante una entrevista en Puro Show (eltrece), negó que hubiera existido una relación amorosa con el conductor y también descartó que el periodista hubiera intentado seducirlo.

Cupitó ubicó el comienzo de su amistad con el locutor alrededor de 2005, cuando trabajaba en Sunset. Según explicó, entre ambos se había construido simplemente un vínculo de amistad, pese a las versiones que durante años circularon en los medios.

Uno de los romances que sí tuvo un lugar central en la vida pública de González Oro fue el que mantuvo con Pablo “Tato” Cabrera. El periodista uruguayo se convirtió en una de las parejas más importantes del conductor y, después de aproximadamente dos años juntos, la relación dejó de ser un secreto.

González Oro y Tato Cabrera

En mayo de 2016, González Oro decidió hacer pública la historia de amor con una fotografía en la que aparecía junto a Tato dentro de un corazón. Para ese entonces, ya compartían hogar y habían comenzado a mostrarse juntos con mayor naturalidad.

La pareja atravesó después un período de separación. En 2017 estuvieron distanciados, aunque la historia no terminó allí. Un año más tarde decidieron volver a intentarlo y fue el propio González Oro quien confirmó la reconciliación: “Nos dimos otra oportunidad”. Los viajes y las vacaciones compartidas fueron algunas de las postales de esa nueva etapa.

La segunda oportunidad, sin embargo, tampoco fue definitiva. Hacia finales de 2018, el romance con Tato llegó a su fin y poco tiempo después González Oro inició una nueva relación.

El siguiente hombre que apareció en su vida fue Mauro Javier Francisco, conocido como Panchito. Actor y productor, comenzó a salir con el locutor hacia fines de 2018 y la relación se hizo pública en febrero del año siguiente. En redes sociales, González Oro no ocultaba su entusiasmo y hasta le dedicó un mensaje: “Volve Panchito que quiero cagarme de risa como siempre ”.

Con Panchito, además, hubo proyectos que fueron más allá de la pareja. Los dos viajaron juntos a España y, de acuerdo con las versiones publicadas en aquel momento, incluso llegaron a conversar sobre la posibilidad de casarse. La relación, sin embargo, terminó en julio de 2019.

El Negro González Oro con Panchito

El conductor volvió a enamorarse pocos meses después. En noviembre de ese mismo año confirmó su relación con Guillermo Salvador D’Anna, nutricionista y diseñador de moda que había mantenido anteriormente una relación con José María Muscari.

González Oro fue quien se encargó de confirmar públicamente ese romance, después de comenzar a compartir imágenes junto a Guillermo. “Estamos saliendo con Guille, estamos bien y contentos los dos”, expresó en aquel momento.

Con el paso de los años, sin embargo, el panorama sentimental del conductor cambió. En 2022, ya radicado en Punta del Este, habló de su presente afectivo y dejó en claro que no estaba atravesando una separación reciente, porque no tenía pareja desde que se había instalado en Uruguay.

En aquella oportunidad, además, fue específico al recordar cuál había sido su última relación: “Mi última pareja fue Pancho, en Buenos Aires”. González Oro explicó que desde entonces no había vuelto a estar en pareja y que tampoco tenía claro si quería volver a estarlo.

Sergio, mientras tanto, continuó ocupando un lugar especial en su vida. La relación que alguna vez había sido de pareja se transformó con los años en una amistad profunda y de absoluta confianza. En 2023, González Oro volvió a hablar sobre ese vínculo y destacó particularmente la seguridad que encontraba en él: “Es el hombre en el que más confío”.

Así, la historia sentimental del Negro González Oro estuvo atravesada por distintas etapas: desde aquella primera relación con Sergio y el vínculo de amistad con Cupitó, hasta sus romances públicos con Tato Cabrera, Panchito y Guillermo D’Anna. Algunas historias terminaron, otras tuvieron segundas oportunidades y varias quedaron documentadas por el propio conductor, que con los años habló cada vez con mayor naturalidad sobre su vida privada.