Cambios en el Gabinete: la trastienda del despido en un día a los dos funcionarios que no se alinearon a la agenda oficial

La misma suerte corrió la hija del exministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, Sonia Cavallo, que se desempeñaba hasta este lunes como embajadora argentina ante la OEA. En su caso, el desenlace tuvo que ver con la decisión del triángulo de hierro de la Casa Rosada de echar a todos los funcionarios que no se alineen a las ideas del presidente, y jugaron un rol fundamental, las críticas de su padre al plan económico del Gobierno.

"Escribe con el papá y el papá está torpedeando el programa económico", dijo Milei sobre Sonia Cavallo.

Con estas dos bajas en el gobierno, ya son 4 los funcionarios a los que Milei les exigió la renuncia en este año 2025. El primero fue el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, a quien en el triángulo de hierro del Gobierno, acusaron de no haber cumplido órdenes de Milei, ante un fallo en contra del Gobierno que benefició a una exempleada que fue despedida del Estado.

Fue reemplazado por Santiago Castro Videla, un hombre cercano a un abogado admirado por Milei por defender las ideas de la libertad y que podría ser un eventual candidato a la Corte Suprema de Justicia.

En medio de lo que Milei llamó "la batalla cultural", y la orden de echar a todo funcionario que no esté alineado 100% a las ideas del Presidente, Karina Milei "ejecutó" la "guillotina", como dijo este lunes el presidente.

La semana pasada le pidió la renuncia del exsecretario de Prensa, Eduardo Serenellini, quien desde hacía tiempo había sido alejado de las reuniones de Gabinete nacional, y su área vaciada de funciones, en medio de rumores de malestar por la filtración de información del Gobierno. Finalmente, el vocero Manuel Adorni, un funcionario muy cercano al presidente y a la secretaria General de Presidencia, absorbió bajo su órbita, toda el área de Prensa y Comunicación.

En la Casa Rosada no descartan más desplazamientos de funcionarios que en el círculo íntimo del presidente, ven con desconfianza porque no se juegan a defender el modelo en la batalla cultural.

En ese clima, desde hace por lo menos dos meses se encuentra el vicejefe de Gabinete de Gestión, José Rolandi, quien llegó al Gobierno de la mano del exjefe de Gabinete y también reemplazado acusado de traidor, Nicolás Posse, el año pasado.

Rolandi fue obligado en la semana pasada a mudarse de su despacho en el primer piso de la Casa Rosada a unas oficinas que cuenta la jefatura de Gabinete en la avenida Diagonal Norte y Talcahuano, pero por ahora mantiene el cargo. Mientras que tanto el jefe de Gabinete, Guillermo Francos como su mano derecha, Lisandro Catalán, despejaron por ahora rumores de despedida y siguen firmes en sus cargos, dijo una fuente de Balcarce 50 a A24.com.

La desmentida de Milei sobre el plan del Gobierno para avanzar en la reforma laboral y previsional

Ministra de Capital Humano, Sandra pettovello y nuevo titular de la ANSES, Mariano A. S. De los Heros. Foto Ministerio CH.jpg

Esta mañana, durante una entrevista exclusiva con Antonio Laje, en A24, Javier Milei salió a desmentir rotundamente las declaraciones formuladas el fin de semana por el ahora ex titular de la ANSES, Mariano De los Heros sobre una posible reforma al señalar que "esa reforma previsional no está hoy en agenda del Gobierno" y "lo que dijo el titular de ANSES corre por cuenta del titular de ANSES, eso no es lo que está en carpeta" en Casa Rosada.

Según comunicó Adorni, De los Heros será reemplazado por Fernando Bearzi, quien estuvo a cargo hasta hoy del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y responde al ministro de Economía, Luis Caputo.