Laura Ubfal acusó de gordofóbica a Eliana Guercio y estalló el escándalo: "Me compara con..."

Laura Ubfal y Eliana Guercio protagonizaron un fuerte cruce luego de que la periodista tildara de gordofóbica a la panelista durante una de las últimas emisiones de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
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Laura Ubfal y Eliana Guercio se cruzaron en Gran Hermano luego de que la periodista acusara a la panelista de hacer un comentario gordofóbico. Lejos de quedar ahí, la tensión entre ambas continuó y sumó un nuevo capítulo.
Laura Ubfal y Eliana Guercio protagonizaron un fuerte cruce luego de que la periodista tildara de gordofóbica a la panelista durante una de las últimas emisiones de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
Se sabe que las compañeras no se quieren y, aun con un programa por terminar, las diferencias que arrastran volvieron a quedar expuestas al aire. La tensión entre ambas no es nueva y, durante su convivencia televisiva, tuvieron varios encontronazos y cruces de opiniones. Sin embargo, en esta oportunidad, fueron un paso más allá.
Todo ocurrió mientras analizaban lo sucedido dentro de la casa. En medio del debate, la periodista apuntó directamente contra su compañera y lanzó: "Mirá, no me hagas hablar, Guercio, gordofóbica, lo mostraste desde el primer día". La frase generó un momento de máxima tensión en el estudio. Lejos de dejar pasar la acusación, Guercio decidió responderle: "Laurita, ahora sí te vas a tener que hacer cargo de lo que decís; me venías provocando mucho, ahora lo vas a tener", disparó la panelista.
Después de eso, Eliana le respondió en SQP (América TV) e intentó aclarar el sentido de sus dichos y, especialmente, de la comparación que había realizado. La panelista explicó que su comentario no estaba relacionado con el aspecto físico de ninguna de las involucradas, sino con una situación puntual que se había dado dentro de la casa y con las diferentes posturas que habían tomado frente a ella.
"Era obvio que la comparación que le hago de Yipio no fue por eso. Estábamos hablando de que Yipio no quería conciliar con Sol, y Charlotte sí. Entonces, al no querer conciliar conmigo, dije: 'Es igual a Yipio'. Ella asume que yo dije que porque son dos gordas. Qué fácil era", explicó en diálogo con Yanina Latorre.
Luego de escuchar las declaraciones de Eliana Guercio, Laura Ubfal retomó el tema en LAM (América TV) y decidió hacer una suerte de línea de tiempo sobre la enemistad que mantienen desde hace tiempo. La periodista repasó distintos episodios que marcaron su vínculo y puso el foco en la manera en que, según su mirada, la panelista suele posicionarse frente a determinadas personas, especialmente cuando se trata de otras mujeres.
"Los que estamos en el debate y el día a día tenemos la mirada sobre la gente. Defiende a una jugadora que le dice a Yipio: 'Olorosa, tenés olor a pescado'. Para ella es una buena persona", expresó Laura en el ciclo.
La periodista también recordó un episodio que tuvo como protagonista a Campanita, quien recientemente había salido de la casa de Gran Hermano, y apuntó contra la manera en que Guercio se había referido a su físico. "El día que le dije que es una envidiosa, estaba Campanita y, fuera de aire, le dice: 'Ay, si algo envidio tuyo es tu cuerpo'. Una chica como Campanita, que recién salía. Anoche, en una gala festiva, estaban haciendo los castings, irrumpió poniéndose a criticar, se peleó con un pibe de 27 años y terminó diciéndole 'fanlista'", continuó Ubfal.
Finalmente, la periodista explicó que el origen del conflicto estuvo en lo que ella alcanzó a escuchar durante el intercambio televisivo y que, por ese motivo, interpretó que Guercio la estaba comparando con Yipio: "El estudio de Gran Hermano, no se escucha nada. Yo escucho que me compara con Yipio, eso fue lo que escucho. Es la mirada y por eso le dije lo que le dije".