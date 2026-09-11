Laura Ubfal acusó de gordofóbica a Eliana Guercio y estalló el escándalo: "Me compara con..."

"Era obvio que la comparación que le hago de Yipio no fue por eso. Estábamos hablando de que Yipio no quería conciliar con Sol, y Charlotte sí. Entonces, al no querer conciliar conmigo, dije: 'Es igual a Yipio'. Ella asume que yo dije que porque son dos gordas. Qué fácil era", explicó en diálogo con Yanina Latorre.

Qué dijo Laura Ubfal de Eliana Guercio

Luego de escuchar las declaraciones de Eliana Guercio, Laura Ubfal retomó el tema en LAM (América TV) y decidió hacer una suerte de línea de tiempo sobre la enemistad que mantienen desde hace tiempo. La periodista repasó distintos episodios que marcaron su vínculo y puso el foco en la manera en que, según su mirada, la panelista suele posicionarse frente a determinadas personas, especialmente cuando se trata de otras mujeres.

"Los que estamos en el debate y el día a día tenemos la mirada sobre la gente. Defiende a una jugadora que le dice a Yipio: 'Olorosa, tenés olor a pescado'. Para ella es una buena persona", expresó Laura en el ciclo.

La periodista también recordó un episodio que tuvo como protagonista a Campanita, quien recientemente había salido de la casa de Gran Hermano, y apuntó contra la manera en que Guercio se había referido a su físico. "El día que le dije que es una envidiosa, estaba Campanita y, fuera de aire, le dice: 'Ay, si algo envidio tuyo es tu cuerpo'. Una chica como Campanita, que recién salía. Anoche, en una gala festiva, estaban haciendo los castings, irrumpió poniéndose a criticar, se peleó con un pibe de 27 años y terminó diciéndole 'fanlista'", continuó Ubfal.

Finalmente, la periodista explicó que el origen del conflicto estuvo en lo que ella alcanzó a escuchar durante el intercambio televisivo y que, por ese motivo, interpretó que Guercio la estaba comparando con Yipio: "El estudio de Gran Hermano, no se escucha nada. Yo escucho que me compara con Yipio, eso fue lo que escucho. Es la mirada y por eso le dije lo que le dije".