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¿Chau amistad?

Yanina Latorre ventiló la lapidaria decisión de las amigas de Gime Accardi tras traicionar a Cande Vetrano

Gimena Accardi era muy amiga de Cande Vetrano, pareja de Andrés Gil, con quien habría mantenido un vínculo mientras todavía estaba en pareja con Nico Vázquez. Tras enterarse de la situación, el grupo de amigas habría decidido tomar cartas en el asunto.

11 sept 2026, 22:48
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Yanina Latorre ventiló la lapidaria decisión de las amigas de Gime Accardi tras traicionar a Cande Vetrano

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Yanina Latorre expuso cómo habría afectado la vida privada de Gimena Accardi a sus vínculos dentro del círculo íntimo que compartía con Nico Vázquez, Cande Vetrano y Andrés Gil. Según contó la conductora, la situación habría generado un fuerte quiebre entre quienes, hasta ese momento, mantenían una relación de pura amistad.

Si bien la pareja de Cande habló en Desayuno Americano (América TV), sus declaraciones no hicieron más que confirmar implícitamente lo que Ángel de Brito había adelantado en LAM (América TV). "Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir, entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora, pero yo ya dije lo que tenía que decir", expresó, sin profundizar sobre los motivos por los que el tema volvió a cobrar fuerza.

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En medio de la polémica, Latorre sumó detalles sobre el conflicto y explicó cómo habría repercutido en el grupo de amigos, del que también formaba parte el actor: "Sin decir que sí, confirmó que sí estuvieron en el momento que se separó Gime Accardi y Nico Vázquez. Ángel lo sabía y nunca lo contó por respeto, porque Cande estaba recién parida".

Además, sostuvo que la decisión de mantener el tema en reserva tuvo que ver con el delicado momento que atravesaba la pareja de Gil y que, con el tiempo, el episodio habría generado consecuencias dentro del círculo íntimo. "Ángel no lo contó por respeto a que Cande estaba recién parida. A Gime la limpiaron del círculo íntimo, al igual que a La China. Eran amigas. Nico Vázquez no le va a perdonar nunca", disparó de manera contundente en SQP (América TV).

El dato sobre la infidelidad de Andrés Gil a Cande Vetrano

El escándalo que involucra a Gimena Accardi y Andrés Gil también llevó a revisar su pasado profesional. En el programa de Pamela David, por América TV, retrocedieron varios años hasta En Otras Palabras, la obra que ambos protagonizaron bajo la dirección de Nico Vázquez.

Luis Bremer recordó la intensidad de aquella puesta y el vínculo que unía a sus protagonistas: “Cuando presentaron la obra, Nico Vázquez, que era el director, con su amigo Andrés y su esposa Gimena Accardi, presentaban una obra muy jugada de verdad. Era una obra de desgarro… Nicolás los elige, fue más allá de eso”, sostuvo.

El periodista también describió la cercanía que exigía la historia: “Era una cosa muy íntima y desgarradora”. Carlos Salerno, por su parte, resumió aquella dinámica con una contundente frase: “Había piel”.

La revisión de aquel espectáculo cobró otra dimensión a partir de las versiones que surgieron años después y del quiebre entre Nico y Andrés, quienes actualmente no mantienen el vínculo que alguna vez tuvieron. Para cerrar el repaso, Bremer pidió volver al archivo de la presentación de la obra.

“Vamos al archivo, que va graficar la situación en la presentación de la obra, En Otras Palabras, protagonizada por Andrés Gil y Gime Accardi, con Nico Vázquez de director. Que hablaba no solamente de una pareja, no solamente caliente, que después se separa, el desgarro, muy intensa. En la presentación de la obra en donde el director (Nico) dice ‘a fondo con esto’, es una historia a donde hay que jugársela”, sentenció.

     

 

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