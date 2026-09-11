Yanina Latorre ventiló la lapidaria decisión de las amigas de Gime Accardi tras traicionar a Cande Vetrano

El dato sobre la infidelidad de Andrés Gil a Cande Vetrano

El escándalo que involucra a Gimena Accardi y Andrés Gil también llevó a revisar su pasado profesional. En el programa de Pamela David, por América TV, retrocedieron varios años hasta En Otras Palabras, la obra que ambos protagonizaron bajo la dirección de Nico Vázquez.

Luis Bremer recordó la intensidad de aquella puesta y el vínculo que unía a sus protagonistas: “Cuando presentaron la obra, Nico Vázquez, que era el director, con su amigo Andrés y su esposa Gimena Accardi, presentaban una obra muy jugada de verdad. Era una obra de desgarro… Nicolás los elige, fue más allá de eso”, sostuvo.

El periodista también describió la cercanía que exigía la historia: “Era una cosa muy íntima y desgarradora”. Carlos Salerno, por su parte, resumió aquella dinámica con una contundente frase: “Había piel”.

La revisión de aquel espectáculo cobró otra dimensión a partir de las versiones que surgieron años después y del quiebre entre Nico y Andrés, quienes actualmente no mantienen el vínculo que alguna vez tuvieron. Para cerrar el repaso, Bremer pidió volver al archivo de la presentación de la obra.

“Vamos al archivo, que va graficar la situación en la presentación de la obra, En Otras Palabras, protagonizada por Andrés Gil y Gime Accardi, con Nico Vázquez de director. Que hablaba no solamente de una pareja, no solamente caliente, que después se separa, el desgarro, muy intensa. En la presentación de la obra en donde el director (Nico) dice ‘a fondo con esto’, es una historia a donde hay que jugársela”, sentenció.