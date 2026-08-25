El dia en que el papá de Camila Homs insultó a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel generando un escándalo

POR QUÉ HORACIO HOMS REACCIONÓ EN MEDIO DE UN VIVO SOBRE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

El conflicto entre las familias se remonta a la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs, ocurrida en medio de versiones que vinculaban sentimentalmente al futbolista con Tini Stoessel.

Tiempo después, De Paul y la cantante hicieron pública su relación, mientras la ruptura con Camila todavía generaba repercusiones mediáticas.

La situación resultó especialmente sensible para el entorno de Homs debido a que la modelo había sido madre de Bautista poco tiempo antes de la separación.

Desde entonces, Horacio Homs manifestó en distintas oportunidades su malestar por la manera en que se produjo la ruptura y protagonizó declaraciones que alimentaron la tensión alrededor de De Paul y Tini.

Ahora, cuando el conflicto parecía pertenecer al pasado y cada uno había reconstruido su vida sentimental, una sola frase del padre de Camila alcanzó para volver a poner la vieja historia en el centro de la escena.