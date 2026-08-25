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El dia en que el papá de Camila Homs insultó a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel generando un escándalo

En marzo de este año, Horacio Homs sorprendió con un explosivo comentario durante un vivo en el que hablaban de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y reavivó una vieja polémica que parecía haber quedado atrás.

25 ago 2026, 13:00
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El dia que el papá de Camila Homs insultó a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel generando un escándalo

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El dia que el papá de Camila Homs insultó a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel generando un escándalo

En marzo de este año, cuando parecía que la tensión entre Camila Homs, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel había quedado definitivamente atrás, un inesperado mensaje de Horacio Homs, padre de la modelo, volvió a encender la polémica.

Todo ocurrió durante Mitre Live, mientras Juan Etchegoyen analizaba el presente sentimental de De Paul y Tini y desmentía versiones sobre un supuesto cortocircuito entre ellos.

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En medio de la transmisión, Horacio apareció entre los comentarios y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “Que la sigan chu…”, escribió junto a varios emojis de risa.

El exabrupto no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde muchos interpretaron sus palabras como una nueva señal de que las heridas por la separación de su hija y el futbolista todavía no estarían completamente cerradas.

POR QUÉ HORACIO HOMS REACCIONÓ EN MEDIO DE UN VIVO SOBRE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

El conflicto entre las familias se remonta a la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs, ocurrida en medio de versiones que vinculaban sentimentalmente al futbolista con Tini Stoessel.

Tiempo después, De Paul y la cantante hicieron pública su relación, mientras la ruptura con Camila todavía generaba repercusiones mediáticas.

La situación resultó especialmente sensible para el entorno de Homs debido a que la modelo había sido madre de Bautista poco tiempo antes de la separación.

Desde entonces, Horacio Homs manifestó en distintas oportunidades su malestar por la manera en que se produjo la ruptura y protagonizó declaraciones que alimentaron la tensión alrededor de De Paul y Tini.

Ahora, cuando el conflicto parecía pertenecer al pasado y cada uno había reconstruido su vida sentimental, una sola frase del padre de Camila alcanzó para volver a poner la vieja historia en el centro de la escena.

     

 

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