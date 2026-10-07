Capital Humano denunciará en la Justicia la toma del Palacio Sarmiento tras la protesta estudiantil

"Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta", expresó el comunicado.

La cartera agregó que "el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas".

Cómo fue la protesta

La movilización se desarrolló durante la tarde en el Palacio Sarmiento, donde funciona la Secretaría de Educación. Un grupo de estudiantes ingresó al edificio y realizó una sentada para reclamar por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

La protesta comenzó en el exterior y luego se trasladó al interior del inmueble. Durante el ingreso se registraron empujones entre los manifestantes, personal de seguridad y efectivos de la Policía Federal.

Una vez dentro del edificio, algunos de los estudiantes se sentaron en el piso y reclamaron una reunión con las autoridades. "Vamos a hacer una sentada pacífica", manifestaron durante la protesta. "Queremos tener una reunión", agregaron.

El contexto del reclamo

La movilización se produjo un día después de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno había frenado la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

El fallo dejó sin efecto el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para impedir la ejecución de la norma, aprobada por el Congreso, y ordenó garantizar los recursos previstos para salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas universitarias.