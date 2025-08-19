Pampita contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: "Estamos..."

Pampita habló este martes en LAM (América TV) sobre su reciente reconciliación con Martín Pepa, luego de haber estado separados durante un mes y medio.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Pampita habló en LAM de su reconciliación con Martín Pepa. “Estamos empezando de cero con mucha ilusión”, aseguró.
Pampita habló este martes en LAM (América TV) sobre su reciente reconciliación con Martín Pepa, luego de haber estado separados durante un mes y medio.
"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión", comenzó diciendo la modelo, visiblemente emocionada.
Durante la entrevista, Pepe Ochoa le comentó: "Habló toda la televisión y decían que él te había dejado a vos porque sos tóxica". Pampita respondió con firmeza: "Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo", expresó desde el evento organizado por Margarita Barrientos.
Más adelante, la modelo relató cómo fue el momento en que retomaron el contacto. "No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas", detalló Pampita, dejando en claro que el reencuentro fue sincero y cargado de emociones.
Este lunes, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una inesperada noticia: aparecieron imágenes de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa nuevamente juntos en Estados Unidos, a solo un mes de haber anunciado su separación.
La primicia fue publicada por Pochi desde la cuenta de Instagram Gossipeame, donde compartió las fotos que confirmaban el reencuentro de la pareja. “Reconciliados Pampita y Martín Pepa”, escribió la panelista, haciendo referencia a la ruptura que la propia modelo había hecho pública el pasado 9 de julio.
Más tarde, el periodista Luis Bremer amplió la información en Desayuno Americano (América TV). “Pampita volvió con Martín Pepa. Fue en un partido en Estados Unidos, ayer. La fotografía es de Agustina Lacroze y lo tomó Pochi de Gossipeame”, detalló el comunicador.
Bremer también recordó un momento clave en la historia reciente de la modelo: “En un momento Pampita vuelve, da una nota hablando bien de Benjamín Vicuña, y ella estaba con un gesto raro. Aparentemente la distancia era porque ella demandaba un nivel de compromiso que él no estaba dispuesto a asumir”. Luego, mostró el mensaje que le envió a la modelo para confirmar la reconciliación. “¿Estás reconciliada con Martín?”, le preguntó. A lo que Pampita respondió sin rodeos: “Hola, sí, es verdad”.
Tras aquella breve separación, Pampita viajó a Ibiza, donde disfrutó de unos días de descanso junto a amigos. La relación con Martín Pepa había sido oficializada en octubre del año pasado, luego de que la modelo atravesara un breve período en soledad tras su mediática ruptura con Roberto García Moritán, padre de su hija Ana. Pepa, polista de 45 años, divide su tiempo entre Miami y Nueva York, lo que llevó a la pareja a mantener una relación a distancia.
En una entrevista con LAM (América TV), Pampita había hablado sobre lo desafiante que era sostener el vínculo a la distancia: “Es muy difícil (llevar la relación a distancia). Pero bueno, que a veces cuando uno encuentra a una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores. Comemos haciendo videollamada, cada uno en un país distinto, o miramos una serie a la vez, hoy que la tecnología te acerca un poco. Nada se parece al estar frente a frente”, reconocía.