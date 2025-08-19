Pampita contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: "Estamos..."

Embed

Pampita habló de las fotos con Martín Pepa y contó toda la verdad sobre su relación

Este lunes, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una inesperada noticia: aparecieron imágenes de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa nuevamente juntos en Estados Unidos, a solo un mes de haber anunciado su separación.

La primicia fue publicada por Pochi desde la cuenta de Instagram Gossipeame, donde compartió las fotos que confirmaban el reencuentro de la pareja. “Reconciliados Pampita y Martín Pepa”, escribió la panelista, haciendo referencia a la ruptura que la propia modelo había hecho pública el pasado 9 de julio.

Más tarde, el periodista Luis Bremer amplió la información en Desayuno Americano (América TV). “Pampita volvió con Martín Pepa. Fue en un partido en Estados Unidos, ayer. La fotografía es de Agustina Lacroze y lo tomó Pochi de Gossipeame”, detalló el comunicador.

Bremer también recordó un momento clave en la historia reciente de la modelo: “En un momento Pampita vuelve, da una nota hablando bien de Benjamín Vicuña, y ella estaba con un gesto raro. Aparentemente la distancia era porque ella demandaba un nivel de compromiso que él no estaba dispuesto a asumir”. Luego, mostró el mensaje que le envió a la modelo para confirmar la reconciliación. “¿Estás reconciliada con Martín?”, le preguntó. A lo que Pampita respondió sin rodeos: “Hola, sí, es verdad”.

Tras aquella breve separación, Pampita viajó a Ibiza, donde disfrutó de unos días de descanso junto a amigos. La relación con Martín Pepa había sido oficializada en octubre del año pasado, luego de que la modelo atravesara un breve período en soledad tras su mediática ruptura con Roberto García Moritán, padre de su hija Ana. Pepa, polista de 45 años, divide su tiempo entre Miami y Nueva York, lo que llevó a la pareja a mantener una relación a distancia.

En una entrevista con LAM (América TV), Pampita había hablado sobre lo desafiante que era sostener el vínculo a la distancia: “Es muy difícil (llevar la relación a distancia). Pero bueno, que a veces cuando uno encuentra a una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores. Comemos haciendo videollamada, cada uno en un país distinto, o miramos una serie a la vez, hoy que la tecnología te acerca un poco. Nada se parece al estar frente a frente”, reconocía.