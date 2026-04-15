Caso Adorni: declaró una de las jubiladas que le financiaron la compra del departamento de Caballito

Este miércoles, el fiscal federal Gerardo Pollicita se encuentra tomando declaración testimonial a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en el marco de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El fiscal ordenó peritar los celulares de las dos mujeres prestamistas mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.
Caso Adorni: declaran las jubiladas que le financiaron la compra del departamento de Caballito
Este miércoles, el fiscal federal Gerardo Pollicita se encuentra tomando declaración testimonial a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en el marco de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Un de las mujeres, Beatriz Viegas, llegó a los tribunales de Comodoro Py a las 7:15, casi dos horas antes de lo previsto, y ya prestó testimonio ante la fiscalía. Se retiró minutos antes de las 11 con custodia policial y sin realizar declaraciones a la prensa. Más tarde será el turno de Claudia Sbabo.
Ambas mujeres son señaladas como las jubiladas que financiaron la compra del departamento que el funcionario adquirió junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el barrio porteño de Caballito.
El abogado del funcionario, Matías Ledesma, participa de la audiencia. También estuvo en otras audiencias de testigos.
La compra del inmueble, ubicado sobre la calle Miró al 500, fue certificada el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares. Según consta en la causa, Adorni pagó un anticipo de 30.000 dólares y se endeudó por los 200.000 restantes.
Ahora, por orden de la fiscalía, las testigos deberán entregar sus teléfonos celulares para que se analicen llamadas, mensajes, audios y correos electrónicos vinculados a la operación.
La investigación continuará la próxima semana con nuevas declaraciones. El lunes 20 fueron citados los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi. En tanto, el miércoles 22 declarará Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las mujeres involucradas.
Según la escribana Adriana Nechevenko, Feijoo es amigo de Adorni, lo que explicaría según su testimonio que las mujeres hayan otorgado una hipoteca sin intereses basada en la confianza entre las partes.
Además, el exfutbolista Hugo Morales, quien era el dueño original del inmueble, declaró que Feijoo había reservado la propiedad para que luego la comprara su madre.
La pesquisa también se extenderá a otra propiedad vinculada al funcionario, ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. En ese marco, deberán declarar el ex dueño del inmueble, Juan Ernesto Cosentino, y el contratista Matias Tabar, quien estuvo a cargo de la remodelación.
A este último se le solicitó que aporte documentación clave, como presupuestos, órdenes de trabajo y detalles de las obras realizadas.
La investigación se inició tras una serie de denuncias por inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni y por un viaje en avión privado a Punta del Este.
En paralelo, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, su esposa y las personas que figuran como acreedoras.
También se solicitó información a ARCA para determinar si contaban con capacidad económica suficiente para justificar los créditos y garantías hipotecarias investigadas.
La causa sigue avanzando con nuevas pruebas y testimonios clave que podrían definir la situación judicial del jefe de Gabinete.