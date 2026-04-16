Antes de ser funcionario, Adorni recibió dinero de la productora de Grandio

El viaje a Aruba

La investigación también sumó en las últimas horas un viaje familiar a Aruba realizado entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Según consta en el expediente, Adorni abonó unos US$5.800 en pasajes aéreos para cuatro personas a través de la empresa Latam.

A pedido de la fiscalía, la Justicia también avanzó con el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, lo que permitirá acceder al detalle de los consumos realizados con tarjeta de crédito durante ese período.

En paralelo, los investigadores analizan distintos gastos en dólares vinculados a operaciones inmobiliarias y consumos personales. Entre ellos, figura un desembolso de US$30.000 para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido por un valor total de US$230.000. La operación incluyó una hipoteca por US$200.000, lo que obligó al funcionario a cubrir la diferencia inicial.