Karina Milei volvió a respaldar a Adorni en medio del avance de la causa judicial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jefatura_Ar/status/2043728295049732347?s=20&partner=&hide_thread=false El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Ministro de Salud, Mario Lugones, recorrieron el primer laboratorio de bioseguridad nivel 4 (BSL-4) de América Latina, ubicado en la Unidad Operativa Centro de Contención… pic.twitter.com/KaMgreEJGi — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) April 13, 2026

Karina, Adorni y otro acto con Granaderos

Al término del acto en el Malbrán, la jefa política del Gobierno y Adorni regresaron a la Casa Rosada, donde compartieron otro acto junto con los Granaderos en el Patio de las Palmeras.

"El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participaron de la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo brindó este lunes en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la Casa Rosada", señaló el Gobierno en un breve comunicado con las fotos del evento.

Karina Milei y Manuel Adorni con Granaderos en la puerta de Casa Rosada

Según pudo saber A24.com, el acto fue pensado en respuesta a críticas no solo a Adorni, sino también a Karina Milei, que la semana pasada había encabezado un acto con los granaderos, que le tocaron canciones de ABBA para su cumpleaños.

Según indicaron en Balcarce 50, el acto con la fanfarria se realiza todos los lunes de abril adentro y afuera de la Casa de Gobierno como parte de la agenda mensual en conmemoración del mes del Veterano de la Guerra de Malvinas.

Cerca de Adorni se mostraron conformes con el apoyo político que recibió el jefe de Gabinete y dijeron no estar preocupados por la investigación en la Justicia.

En ese marco, en Casa Rosada confirman que el funcionario presentará su declaración jurada de bienes actualizada al 2026 a fin del mes de mayo, cuando venza el plazo para ese trámite. También ratificaron que Adorni se presentará el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión. Allí, tendrá que responder más de 4800 preguntas de la oposición.

Adorni convoca a una reunión de la mesa política

Cerca del jefe de Gabinete aclararon que la idea es volver a las habituales conferencias de prensa en un mediano plazo, aunque aún no hay fecha prevista para hacerlo.

Mesa política gobierno Adorni

Adorni volverá a aparecer en público en otro acto el jueves junto con Karina Milei. Será en una recorrida en la cuenca petrolera de Vaca Muerta.

Terminará la semana este viernes al mediodía, con Adorni encabezando una nueva reunión de la mesa chica del Gobierno, en otro aval de los hermanos Milei a su continuidad como jefe de Gabinete.