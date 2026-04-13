Karina Milei volvió a respaldar a Adorni en medio del avance de la causa judicial
La secretaria general de la Presidencia se mostró con el jefe de Gabinete en dos actos: el primero en el Instituto Malbrán y el segundo en el Patio de Palmeras de la Casa Rosada. Cómo sigue la agenda del exvocero.
Karina Milei y Manuel Adorni se mostraron juntos este lunes en dos actos (Foto: Presidencia).
Manuel Adorni volvió a recibir un fuerte apoyo de la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei, en dos actos públicos realizados este martes. Mientras tanto, avanza la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py con la declaración de dos de las prestamistas del jefe de Gabinete.
El primer acto difundido por las redes oficiales de Prensa de Presidencia tuvo lugar cerca del mediodía en el Instituto Malbrán. Allí, Karina, Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, se mostraron recorriendo las instalaciones del centro de salud para anunciar que un nuevo laboratorio se integrará a la red mundial de seguridad y será un centro estratégico para prevenir enfermedades de alto riesgo.
"La puesta en funcionamiento del BSL-4 y la instancia formativa a cargo de expertos de health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración de Biocustodia (BEP) del Departamento de Estado de los Estados unidos consolidan una alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos", señaló el Gobierno en el comunicado.
Sin embargo, ninguno de los tres formuló declaraciones en el acto, que fue cerrado a la prensa y sirvió también para mostrarotro respaldo político al ministro de Salud, que enfrenta un conflicto gremial por demoras en el pago a los prestadores del PAMI.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Ministro de Salud, Mario Lugones, recorrieron el primer laboratorio de bioseguridad nivel 4 (BSL-4) de América Latina, ubicado en la Unidad Operativa Centro de Contención… pic.twitter.com/KaMgreEJGi
Al término del acto en el Malbrán, la jefa política del Gobierno y Adorni regresaron a la Casa Rosada, donde compartieron otro acto junto con los Granaderos en el Patio de las Palmeras.
"El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participaron de la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo brindó este lunes en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la Casa Rosada", señaló el Gobierno en un breve comunicado con las fotos del evento.
Según pudo saber A24.com, el acto fue pensado en respuesta a críticas no solo a Adorni, sino también a Karina Milei, que la semana pasada había encabezado un acto con los granaderos, que le tocaron canciones de ABBA para su cumpleaños.
Según indicaron en Balcarce 50, el acto con la fanfarria se realiza todos los lunes de abril adentro y afuera de la Casa de Gobierno como parte de la agenda mensual en conmemoración del mes del Veterano de la Guerra de Malvinas.
Cerca de Adorni se mostraron conformes con el apoyo político que recibió el jefe de Gabinete y dijeron no estar preocupados por la investigación en la Justicia.
En ese marco, en Casa Rosada confirman que el funcionario presentará su declaración jurada de bienes actualizada al 2026 a fin del mes de mayo, cuando venza el plazo para ese trámite. También ratificaron que Adorni se presentará el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión. Allí, tendrá que responder más de 4800 preguntas de la oposición.
Adorni convoca a una reunión de la mesa política
Cerca del jefe de Gabinete aclararon que la idea es volver a las habituales conferencias de prensa en un mediano plazo, aunque aún no hay fecha prevista para hacerlo.
Adorni volverá a aparecer en público en otro acto el jueves junto con Karina Milei. Será en una recorrida en la cuenca petrolera de Vaca Muerta.
Terminará la semana este viernes al mediodía, con Adorni encabezando una nueva reunión de la mesa chica del Gobierno, en otro aval de los hermanos Milei a su continuidad como jefe de Gabinete.