Causa AFA: el tesorero Pablo Toviggino declaró en Tribunales ante la investigación por evasión

Según la acusación, los dirigentes están bajo investigación por no haber abonado una suma millonaria correspondiente a retenciones impositivas y aportes previsionales.

El expediente apunta específicamente a retenciones del Impuesto a las Ganancias, IVA y contribuciones al sistema previsional que, según la denuncia, no habrían sido depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

toviggino-tapia_862x485

Se trata de un delito contemplado en la legislación penal tributaria que prevé penas de entre dos y seis años de prisión.

Antes de ser indagado, Toviggino citó al papa Francisco

Horas antes de presentarse en los tribunales, Toviggino publicó en su cuenta de X una extensa reflexión atribuida al papa Francisco.

El mensaje fue difundido el mismo día en que debía declarar ante el juez Amarante en medio de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a la retención de aportes previsionales.

En el texto compartido, el dirigente reflexiona sobre las caídas, los errores y la importancia de volver a levantarse.

toviggino

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado”, comienza el mensaje.

La publicación continúa con una reflexión sobre la resiliencia y la posibilidad de aprender de los errores: “La caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después. Permanecer caído es dejar que el error se convierta en identidad”.

El texto concluye con una referencia espiritual: “Ascender no significa no caer nunca, sino tener la determinación de levantarse siempre. Porque al final, no somos nuestras caídas. Somos la fuerza con la que decidimos levantarnos”.