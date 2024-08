Colectivos: advierten que algunas líneas podrían ir a la quiebra si Nación retira los subsidios

El Gobierno nacional dice que retirará los subsidios de todas las compañías que no sean transjurisdiccionales (Es decir, que no crucen de PBA a Caba o viceversa). Ciudad y Provincia dicen que no están en condiciones de absorber esos montos en subsidios ni de seguir pagando los costos de la Red Sube (el descuento por el segundo o tercer viaje). También plantean de que pueden ser ellos los que fijen las nuevas tarifas para poder sostener el servicio.