Cómo sigue el plan de Milei después de la ley Bases y por qué necesita del Pacto de Mayo para dolarizar

Milei explicó cómo piensa implementar ese plan bajo el nombre de "competencia de monedas" que, según admitió el viernes, está cada vez más cerca. A partir de la firma del Pacto de Mayo, el próximo 9 de julio en Tucumán, en el que espera negociar con la oposición dialoguista, gobernadores, sindicatos y empresarios, leyes de cara a la segunda fase del plan.

Milei dio detalles del plan, en una entrevista televisiva horas después de la sanción de la ley bases y el pacto fiscal. Y horas después, el ministro de Economía, Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili fueron los encargados de anunciar las nuevas medidas para avanzar hacia un nuevo "régimen monetario". Anunciaron el cambio de remunerados del Banco Central al Tesoro, y el lunes convocan a los bancos para acordar sinceramiento de los bonos.

En medio de un clima de fuerte incertidumbre en los mercados, Milei consiguió la restitución de impuestos como Ganancias y Bienes Personales y blanqueo de capitales, que le garantizarían al Gobierno seguir con las metas de déficit cero y avanzar hacia la nueva meta central: terminar de una vez por todas con la emisión monetaria que según Milei, es la principal causa de la inflación.

En unas semanas podría efectuarse la baja del Impuesto PAIS" del actual 17% a una alícuota del 7,5% que pasarán a pagar los importadores y quienes utilicen tarjetas de crédito para hacer compras o pagar servicios del exterior.

El presidente admitió que eso dependerá de que primero se pongan en funcionamiento la restitución del impuesto a las Ganancias, los cambios en Bienes Personales y el Blanqueo de capitales, incluidos en el paquete fiscal justamente pensado por el Gobierno y los gobernadores, para compensar la caída de ingresos fiscales, sin afectar la política de déficit cero pactada con el FMI, que este viernes salió a ratificar su apoyo a la ley bases y al pacto fiscal promovido por el gobierno.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a A24.com que la reglamentación del paquete de la ley bases y el pacto fiscal tardarán por lo menos dos semanas, ya que es un proceso complejo porque abarca cientos de leyes y normas.

A Milei no le preocupa la suba del Dólar Blue, porque dice que no es una variable que impacte en la economía real, y que la estampida que vimos esta semana "es culpa de los políticos que metieron ruido en el mercado de bonos cuando trataron leyes como la reforma de la movilidad jubilatoria y el presupuesto educativo para bloquear el déficit cero.

Pero admite la pérdida de reservas del BCRA que atribuye a una cuestión estacional, ya que aumentó la importación de energía ante el inicio del invierno e insiste en rechazar una nueva devaluación.

Milei dice que escribió una nueva teoría económica que termina con el liberalismo neoclásico y lo explica así:

“La dolarización va a producirse naturalmente. El peso no necesariamente va a desaparecer, lo que se necesita es que no crezca más para que no haya un problema que te lleve a la desinflación. Va a darse la monetización con la presencia de nuevas monedas. Será tan grande la relación entre las otras monedas con el peso, que este será insignificante. Es un proceso que se dará con el tiempo".

En cuanto a la competitividad tras descartar la devaluación que le reclaman vastos sectores empresarios y del campo que no liquidó las exportaciones previstas y cambió las previsiones iniciales del Gobierno para la acumulación de reservas para levantar el cepo en junio, Milei dijo que lo va a ganar "bajando impuestos" una vez que la economía entre en crecimiento. Lo que sería recién en 2025.

"La idea es simplificar la estructura tributaria y que de 170 impuestos vayamos a 10. Por eso es muy importante el Pacto de Mayo", sentenció.

Pero cuando se le pide al presidente que baje a tierra y explique la crisis que vive la gente, el aumento de la pobreza, la caída de la actividad y aumento del desempleo, la caída del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, Milei replica asegurando que "los salarios y las jubilaciones ya le ganaron a la inflación" y que "son más altas en dólares que en noviembre", cuando recibió el gobierno.

Y descartó por ahora pagar un nuevo bono a jubilados en julio: "Si se decidiera no abonar el refuerzo, el monto percibido por quienes tienen el haber mínimo caería nominalmente más de 22% y se cobrarían $61.309 menos que este mes (sin considerar el medio aguinaldo, una prestación propia de junio).

Según el mandatario, la decisión del pago o no pago del refuerzo dependerá de cómo estén los números fiscales: tenemos que evitar la emisión monetaria que genera más pobreza", dijo.

La Ley bases permitirá avanzar en la eliminación de “trabas burocráticas” que afectan tanto a la producción como a la distribución de bienes y servicios y que se pueden quitar sin la necesidad de una ley", dice el gobierno y avisa que "ya se hicieron alrededor de 800 reformas iniciales con el DNU 70/23 y ahora se vienen 3000 reformas más.

El plan, según Milei, es "redefinir como funcionan las empresas, los mercados y la economía en general, y para eso, la semana que viene pondrá en funciones a su nuevo ministro desregulador: Federico Sturzenegger. "No es Terminator II", dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, pero se parece.