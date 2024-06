Con la ley bases aprobada, Milei prepara la "segunda fase" del gobierno con el nuevo ministerio para Sturzenegger

Al mismo tiempo, Milei ratificó la convocatoria a la oposición dialoguista a firmar el 9 de julio en Tucumán el Pacto de Mayo con el objetivo de buscar apoyo político al plan de liberalización total de la economía y el cambio de régimen monetario que tiene como fin, llegar a una "dolarización endógena".

Milei no dio detalles de la ley hojarasca en la que ya trabaja el futuro ministro Sturzenegger, pero -según pudo saber A24.com de fuentes oficiales- la misma tiene por objetivo "eliminar 100 leyes que el gobierno considera regulatorias y quiere que dejen de interferir en la libertad del mercado" y las relaciones comerciales.

"La aprobación de esta ley no resuelve la situación catastrófica heredada, pero representa un avance significativo en la misión de restaurar un marco normativo razonable para empezar a desandar el camino recorrido en los últimos 100 años”, admitió el Gobierno en la misma madrugada del jueves apenas se votó la ley bases.

En el entorno del presidente ya hay un equipo que trabaja en las normas que reglamentarán la ley bases y el pacto fiscal, modificados por Diputados.

francos y karina Milei.jpg

Mientras el jefe de gabinete, Guillermo Francos retomaba este viernes su actividad normal, con una visita por obras en la central nuclear de Atucha, un equipo de presidencia comandado por la funcionaria cercana al asesor Santiago Caputo, María Ibarzabal, trabajaba en los últimos detalles de los textos de reglamentación de la ley bases y el paquete fiscal.

Según estimaron fuentes consultadas por A24.com, la reglamentación de las leyes es un proceso complejo en el que se está trabajando desde hace dos semanas y puede tardar varios días", ya que "son muchas leyes que se están modificando".

En tanto, los distintos ministerios, secretarías y organismos descentralizados terminaban de armar este fin de semana el listado de trabajadores estatales temporales a los que no les renovarán los contratos a partir del 30 de junio, lo que según anticipó el vocero Manuel Adorni, rondaría en unos 15 mil nuevos despedidos de estatales que se sumarán a las 18.000 bajas ya producidas desde que asumió Milei y que esperan completar en 70.000 hacia fin de año.

"Lo estamos haciendo de una manera quirúrgica para no cometer ningún error, el objetivo es que los que tengan funciones sigan trabajando y los que no, no tienen por qué seguir sacándole un solo peso a los contribuyentes", confirmó el vocero Manuel Adorni este viernes.

Milei, la segunda fase y el cambio de régimen monetario

El plan de Javier Milei para dolarizar Argentina paso a paso El plan de Javier Milei para dolarizar Argentina paso a paso

Tras una extensa entrevista televisiva brindada por el presidente Javier Milei este viernes, el gobierno salió a confirmar como será la "segunda fase" del plan económico, que empieza justamente "después de concretar la reglamentación de la ley bases, y el déficit cero, empieza la segunda fase de la gestión con un "cambio del régimen monetario".

"El presidente lo ha dicho, nuestro régimen monetario va a ser en algún momento el de la liberalización total o de libre elección de la moneda, cada uno pueda elegir con que moneda transaccionar o para manejarse en lo cotidiano", explicó el vocero Manuel Adorni.

Y confirmó que "eso seguramente venga acompañado por una reforma del sistema financiero y será una nueva etapa para la Argentina".

Adorni descartó que se vaya hacia una dolarización forzosa y ratificó lo que antes había anunciado Milei, sobre la decisión de avanzar hacia la finalización de la emisión monetaria del BCRA, y una canasta o competencia de monedas, que termine en un proceso de "dolarización endógena" con la salida al mercado de los dólares que están bajo el colchón de los argentinos.

"Si vamos a optar por alguna moneda, eso no va a pasar. Los argentinos cada uno ya tiene una elección hecha, pero eso lo vamos a dejar a criterio de cada uno", dijo el vocero este viernes.

Clima de festejos por la ley bases en la Casa Rosada y el llamado al pacto fiscal

Javier Milei salió al balcón de la Casa Rosada con el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el resto de los ministros. Foto Presidencia.jpeg

El clima en la Casa Rosada el día después de la sanción de la ley bases y el pacto fiscal era de satisfacción medida.

Si bien el Gobierno logró su primer triunfo político en el Congreso, los más de 270 artículos que integran el paquete de leyes aprobadas por Diputados después de 6 meses de debate, quedaron muy lejos de las reformas iniciales presentadas por el Poder Ejecutivo nacional.

Como la privatización de las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA que quedaron afuera de esta ley, o las limitaciones a las facultades extraordinarias a 1 año, y los cambios introducidos al RIGI.

Por eso, el propio Milei insistió en convocar inmediatamente al Pacto de Mayo, para mostrar que pese a la minoría parlamentaria, no pierde la iniciativa para insistir en nuevas leyes que lleven a lo que llama "la segunda fase de su gestión".

Este viernes el presidente salió una vez más a saludar a eventuales transeúntes en la plaza de mayo, a visitantes que se acercaron a la reja de la Casa Rosada.

Javier Milei salió a la reja de CAsa Rosada a saludar a alumnos de escuelas y transeúntes después de la reunión de gabinete. Foto presidencia.jpeg

Tras la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, el Gobierno de Javier Milei emitió un comunicado en las redes sociales donde celebró el logro legislativo de La Libertad Avanza y reiteró la convocatoria "este 9 de julio en la Casa Histórica de la Independencia a gobernadores, expresidentes, líderes de los principales partidos políticos, y legisladores" para alcanzar el Pacto de Mayo.

En cambio, Milei eligió al kirchnerismo y a los que se opusieron a la ley bases como los enemigos.

"El 8 de julio vamos a estar viajando a Tucumán todo el gabinete con el presidente para el pacto", confirmó Adorni, quien, de esta manera, confirmó que el gobierno está pensando en iniciar el evento con una vigilia.