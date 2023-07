Con la economía y la campaña presidencial en el centro de la escena, la Casa Rosada vive un clima de fin de ciclo

Si bien llegó al mediodía a la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández solo tenía agendado previsto comenzar la semana encabezando un acto junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti para la firma del decreto reglamentario de la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, con el objetivo de fomentar el uso responsable y regular el expendio y el consumo de estos medicamentos.

Alberto Fernández junto a Carla Vizzotti y Jaime Perczyk en el Consejo Federal de Salud y de Educación. Museo del Bicentenario, Casa Rosada..jpg

"La Ley 27.680 de orden público, impulsada por el Gobierno nacional y aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación en agosto de 2022, tiene el objetivo de controlar la resistencia antimicrobiana que se produce cuando los microorganismos que causan enfermedades (bacterias, hongos, parásitos, virus) se vuelven resistentes a los medicamentos que se utilizan para combatirlos", señaló Presidencia en un comunicado.

A partir de su reglamentación, la venta de antimicrobianos deberá realizarse bajo receta archivada y las presentaciones comerciales tendrán tratamientos completos. Además, las muestras sin valor comercial (muestras gratis) deberán ser prescriptas por profesionales médicos y dispensadas por las farmacias de los establecimientos sanitarios, en un solo envase y en la cantidad suficiente para un tratamiento completo.

Agustín Rossi precandidatura.jpg

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, fue uno de los pocos que habló sobre las medidas que se tomaron tienen que ver con recomponer reservas.

Rossi destacó el acuerdo anunciado con el FMI y defendió la gestión de Massa en Economía: "Que no tengamos más revisiones hasta noviembre-diciembre, saca al Fondo del proceso electoral. No va a haber ningún cisne negro de la economía durante el proceso electoral, y yo creo que eso es beneficioso para todos los argentinos", señaló y advirtió que "no hay ningún motivo para que el encarecimiento del dólar se traslade a precios. Trabajaremos fuertemente junto con la Secretaría de Comercio Interior".

Rossi dijo que "es bueno para la Argentina que Massa siga siendo ministro, porque creemos que es el dirigente más capacitado para llevar a buen puerto la economía".

La interna sigue dividiendo al gobierno: Alberto y Cristina siguen sin hablarse, pero sus equipos integran el comando de campaña electoral

Cristina Alberto Massa gaseoducto.jpeg

Tal como informó A24.com el fin de semana, la prioridad para el gobierno es avanzar en cerrar un nuevo programa con el FMI, para intentar sacar el problema de la deuda y falta de reservas del Banco Central antes de las PASO del próximo 13 de agosto, con el objetivo de que la fórmula presidencial Massa-Rossi llegue bien ubicado a las elecciones generales de octubre y con posibilidades de entrar al balotaje.

Con el presidente y la vice, Cristina Kirchner sin hablarse, la veda vigente para actos y anuncios oficiales, dejó al gobierno sin mucha actividad oficial. Está prohibido la publicidad de obras públicas u otras medidas que puedan ser consideradas que los candidatos del oficialismo las puedan usar para intentar convencer al electorado de votarlos.

En ese marco y más allá de las medidas económicas anunciadas para intentar contener el dólar y las reservas del BCRA, la Casa Rosada inició la semana en un clima desértico y más concentrado en la organización de las elecciones primarias del 13 de agosto.

Julio Vitobello y Marcos Schiavi se reunieron con la Cámara Nacional Electoral para ordenar el proceso electoral. Foto Min. Interior..jpg

El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; junto al titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi; se reunieron hoy con autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE), representada por su presidente, Alberto Dalla Vía; y el vicepresidente, Santiago Corcuera; con el objetivo de analizar y articular acciones de cara al inminente inicio del proceso electoral, que tendrá su primer turno el próximo 13 de agosto, con la PASO.

Durante el encuentro, que implicó la primera visita del Secretario General de la Presidencia desde que se oficializó el traspaso de la DINE del Ministerio del Interior a su órbita, los funcionarios del Ejecutivo y de la CNE reafirmaron la necesidad de mantener un fluido contacto para llevar adelante nuevamente un proceso electoral exitoso como ocurrió en 2021, y resaltaron además la importancia de que este año las elecciones se desarrollen en el marco de la conmemoración de los 40 años de la vuelta de la Democracia a la Argentina.