La sorpresiva confesión sentimental de Catalina Gorostidi después de su controvertida separación de Joel Ojeda

Así, una vez más la ex GH utilizó el espacio del programa vía stream para hacer catarsis y blanquear ciertos aspecto de su vida. Vale recordar que no hace mucho también en All Access respondió tajante a todos aquellos que la critican a través de las redes sociales por su aspecto físico, donde reconoció el trastorno de alimentación que atraviesa lo que incluso la llevó a sufrir delicados episodios en su salud.

“Estoy re contra podrida [...] La última vez que viajé a Santa Fe no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. Estoy anémica porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”, confesó por entonces y señaló tajante: “Yo nunca hablé del cuerpo de nadie, jamás. Entonces, lo que me escriben en redes no me interesa porque son personas que ni siquiera conozco”.

Catalina Gorostidi 1

Qué problema de salud enfrenta Catalina Gorostidi

Catalina Gorostidi atraviesa un delicado momento de salud debido a una serie de trastornos alimenticios que padece desde los 17 años, entre ellos anorexia y vigorexia. A estas afecciones se suma una enfermedad grave conocida como rabdomiólisis, que le impide realizar actividad física ya que el daño muscular puede liberar sustancias tóxicas capaces de afectar los riñones.

La ex participante de Gran Hermano se encuentra en proceso de recuperación, bajo seguimiento médico y con acompañamiento psicológico. En varias oportunidades, Catalina habló abiertamente sobre su historia y las dificultades que ha enfrentado en torno a su salud mental y corporal. “A los 17 años me empezó a pasar. Un día me pesé y pesaba más de lo que pesaba al principio, entonces empecé a bajar, bajar, bajar”, contó tiempo atrás, al recordar el inicio de su lucha.

Con una sinceridad que conmovió a muchos, también reflexionó sobre la exposición y las críticas que recibe por su aspecto físico. “Tiene altos y bajos. Por ahí estás muy mal y por ahí estás muy bien. Es como que te sacás una foto y tenés 100 comentarios de ‘flaca’, ‘anoréxica’, ‘asquerosa’, ‘inmunda’, y qué sé yo, y cien comentarios de ‘qué hermosa’, ‘pasá la dieta por favor’”, explicó.

Catalina Gorostidi 1.jpg

Catalina ha remarcado en sus redes sociales la necesidad de promover el respeto y la empatía hacia quienes atraviesan situaciones similares, destacando la importancia de cuidar tanto la salud física como la emocional. Su caso expone la presión que muchas personas enfrentan por los estándares estéticos y la crueldad que pueden generar las redes sociales.

La rabdomiólisis —la enfermedad que hoy la obliga a mantener reposo— es un trastorno serio que ocurre cuando el tejido muscular se daña y libera proteínas y electrolitos en la sangre, lo que puede provocar complicaciones severas, entre ellas insuficiencia renal.

A pesar de los altibajos, Catalina continúa su tratamiento rodeada de un equipo médico y contención familiar, decidida a priorizar su bienestar y a generar conciencia sobre la salud mental.