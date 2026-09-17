Ceferino Reato no se guardó nada tras la final de Gran Hermano: cuestionó el formato y apuntó contra Sol Abraham

Y siguió: "Felicitaciones a las dos. Yo creo que son muy distintas, pero también es interesante lo que viene de la sociedad, lo que premia. Era muy difícil una villana ganar Gran Hermano, esta vez lo ha ganado y eso quiere decir mucho".

De esta manera, el analista no solo cuestionó algunos aspectos de la estructura de Gran Hermano Generación Dorada, sino que también abrió una lectura sobre el vínculo entre el reality y la audiencia.

Qué dijo Sol Abraham contra Andrea del Boca tras ganar Gran Hermano

Solange Abraham se convirtió en la flamante campeona de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, apenas minutos después de la consagración, se presentó en La Cumbre, el streaming donde los protagonistas del reality dialogan con Santiago del Moro.

Durante la entrevista, Sol rememoró uno de los episodios más delicados que atravesó en la casa, vinculado directamente con Andrea del Boca. El tema surgió a raíz de una consulta de Eugenia, quien trajo al presente aquel momento en el que Sol le habló a la actriz sobre su hija en medio de días de gran angustia. "Tu talón de Aquiles fue tu hija y en eso te entiendo más que nadie. Y tu error al principio con el tema de Andrea ha sido contarle ese día en la cocina", le señaló la santiagueña al repasar la situación.

La ganadora explicó entonces cómo impactó en ella esa charla y por qué terminó siendo un golpe emocional. "La verdad es que yo estaba viviendo los peores días con ese tema, y cada vez que me nombraban, me quebraban, entonces ella vino y me sacó el tema, y me empezó a hablar de la maternidad, y yo vi una mamá hablando con otra mamá, y me acuerdo de que me quebré", relató Sol con sinceridad.

En ese punto, Del Moro quiso saber si consideraba que la actitud de Andrea había sido premeditada. La respuesta de Sol fue categórica y volvió a poner el foco en aquel instante que marcó la convivencia. "Sí. Lo planeó en una cámara, hay un clip donde ella dice: 'Voy a hacer esto para afectarla psicológicamente'", aseguró, dejando en claro su postura.