Tini Stoessel sorprendió con una decisión sobre Emilia Mernes antes de su casamiento: "Es inminente"

De a poco se acerca el gran día para Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, quienes darán el esperado "sí, quiero" y ya comenzaron a conocerse algunos detalles de lo que será una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo.
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En LAM dieron a conocer algunos de los invitados al casamiento de Tini Stoessel y, cuando llegó el momento de mencionar a Emilia Mernes, todos quedaron sorprendidos.
De a poco se acerca el gran día para Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, quienes darán el esperado "sí, quiero" y ya comenzaron a conocerse algunos detalles de lo que será una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo.
Este 17 de septiembre se conoció cómo es la tarjeta de invitación que recibieron los elegidos para acompañar a la pareja en su gran celebración. El diseño tiene un detalle especial: una flor azul elegida por Tini, que ocupa un lugar destacado en la propuesta.
Según la información difundida en el programa, la boda estaría prevista para el sábado 19 de diciembre a las 21 y tendría como escenario a Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.
La celebración reuniría a aproximadamente 300 invitados, entre familiares, amigos y distintas figuras cercanas a la pareja. Entre los nombres que aparecen en la lista se encuentra Emilia Mernes, la cantante con la que Tini habría estado distanciada meses atrás y cuyo supuesto enfrentamiento generó todo tipo de versiones. Aparentemente, existió una charla donde se aclaró el panorama.
"Está invitada Emilia y Duki, me lo confirman allegados a Tini. Que se amigaron", anunció Pilar Smith en LAM (América TV). En el relato, también mencionó que Lizardo Ponce, quien supo ser muy amigo de la artista, no estará presente por decisión de ella.
Además, la panelista sumó como dato un movimiento en las redes sociales de ambas partes: "De Paul sigue a Emilia, Emilia sigue a De Paul y a Tini. Esto demuestra que hay un acercamiento. Tini no la sigue, pero es inminente. Aparentemente, esto no fue el problema".
Desde hace meses, Emilia Mernes y Tini Stoessel están envueltas en distintas versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambas. Con el tiempo, trascendieron diferentes motivos que habrían provocado el quiebre de su amistad y, recientemente, volvieron a circular algunas de esas versiones.
Según trascendió, la novia de Duki habría intentado besar a Rodrigo De Paul y, además, una foto que publicó junto al padre del futbolista, en medio del conflicto económico con su familia, habría sido interpretada como una provocación hacia la cantante. Ante la repercusión que tomó el tema, el equipo de prensa de Emilia emitió un contundente comunicado.
Entre las versiones que circularon durante estos meses, también se mencionó que Emilia habría intentado quitarle bailarinas a Tini y que se habrían revelado situaciones íntimas que la cantante le había confiado durante su amistad.
Ahora, el tema volvió a instalarse a partir de información que brindó Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (eltrece). Frente a las versiones que comenzaron a circular, el equipo de prensa de Emilia decidió salir públicamente a cuestionarlas y apuntó contra los medios que, según sostuvo, difundieron información sin verificar.
“El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”, expresaron en el comienzo del escrito.
“Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico. Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido ”, señalaron.
“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, remarcaron desde el equipo de la cantante.
Finalmente, desde el entorno de Emilia agradecieron a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y rigor: “Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”.