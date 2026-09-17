Tini Stoessel sorprendió con una decisión sobre Emilia Mernes antes de su casamiento: "Es inminente"

"Está invitada Emilia y Duki, me lo confirman allegados a Tini. Que se amigaron", anunció Pilar Smith en LAM (América TV). En el relato, también mencionó que Lizardo Ponce, quien supo ser muy amigo de la artista, no estará presente por decisión de ella.

Además, la panelista sumó como dato un movimiento en las redes sociales de ambas partes: "De Paul sigue a Emilia, Emilia sigue a De Paul y a Tini. Esto demuestra que hay un acercamiento. Tini no la sigue, pero es inminente. Aparentemente, esto no fue el problema".

Qué había dicho Emilia Mernes de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Desde hace meses, Emilia Mernes y Tini Stoessel están envueltas en distintas versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambas. Con el tiempo, trascendieron diferentes motivos que habrían provocado el quiebre de su amistad y, recientemente, volvieron a circular algunas de esas versiones.

Según trascendió, la novia de Duki habría intentado besar a Rodrigo De Paul y, además, una foto que publicó junto al padre del futbolista, en medio del conflicto económico con su familia, habría sido interpretada como una provocación hacia la cantante. Ante la repercusión que tomó el tema, el equipo de prensa de Emilia emitió un contundente comunicado.

Entre las versiones que circularon durante estos meses, también se mencionó que Emilia habría intentado quitarle bailarinas a Tini y que se habrían revelado situaciones íntimas que la cantante le había confiado durante su amistad.

Ahora, el tema volvió a instalarse a partir de información que brindó Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (eltrece). Frente a las versiones que comenzaron a circular, el equipo de prensa de Emilia decidió salir públicamente a cuestionarlas y apuntó contra los medios que, según sostuvo, difundieron información sin verificar.

“El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”, expresaron en el comienzo del escrito.

“Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico. Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido ”, señalaron.

“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, remarcaron desde el equipo de la cantante.

Finalmente, desde el entorno de Emilia agradecieron a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y rigor: “Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”.