Cumbre Alberto Fernández-Lula da Silva: El detrás de escena del relanzamiento de la relación bilateral con Brasil

Alberto Fernández y Lula se reunieron por casi dos horas en el Salón Eva Perón en el primer piso de la Casa Rosada, acompañados por sus ministros de Economía, cancilleres, embajadores y las primeras damas. Cuando terminaron, antes de salir al Salón Blanco, donde lo esperaba una nube de periodistas y ministros, Alberto Fernández llevó a Lula a dar un paseo por el histórico balcón de Juan Domingo Perón.

Posteriormente, en una extensa declaración conjunta ante la prensa ambos presidentes hablaron de todo, empezando por el compromiso de defender la democracia en la región, repudiar los intentos golpistas en Brasil y que se viven en otros países como Perú, de sectores que coincidieron en vincular con "la extrema derecha".

Entre los acuerdos económicos, ambos presidentes destacaron acuerdos en el intercambio de energía de Vaca Muerta de Argentina a Brasil y de electricidad desde Brasil a la Argentina.

"Es vedad que no sabemos como podría funcionar una moneda común bilateral y en la región pero sí sabemos que mal funciona ahora el sistema capitalista y lo que tenemos. Celebro la vocación del gobierno de Brasil y de Lula para avanzar en una moneda común, porque si no nos animamos a cambiar soportaremos siempre los mismos males. Este vínculo va a motorizar toda América del Sur", dijo Alberto Fernández.

Las dudas de la llegada de Maduro y un fuerte apoyo a los gobiernos de Cuba y Venezuela

Alberto Fernandez Nicolas Maduro.jpg

En medio de las denuncias de la oposición por la violación de los derechos humanos y pedidos de detención del presidente Nicolás Maduro, Alberto Fernández y Lula da Silva confirmaron que el presidente de Venezuela Suspendió la reunión bilateral que tenía agendada con el brasileño para esta tarde a las 16, tal como había anticipado A24.com, reivindicaron a los gobiernos de Venezuela y de Cuba, como integrantes de la CELAC pero admitieron "no saber" si finalmente Maduro vendría la cumbre prevista para este martes a las 9.30.

Fuentes oficiales admitieron a A24.com que "ninguno de los presidentes de la CELAC tiene la obligación de confirmar su participación de la Cumbre, que cada uno maneja sus tiempos y decisiones, y no se descarta que pueda llegar esta noche o mañana a la mañana" Maduro a Buenos Aires. Otras fuentes del mismo gobierno dudaban de su llegada ante los pedidos de detención, y dudas sobre las garantías a la seguridad del mandatario venezolano, decían que habría desistido venir y mandó en su representación a su canciller.

Consultados por la polémica llegada de Maduro, Lula y Alberto anticiparon que en la cumbre de la CELAC prevista para este martes 24 en el hotel Sheraton de Retiro, entre otros temas a analizar, esperan avanzar en un documento en defensa de la democracia y la soberanía y autodeterminación política en la región, sin intervención externa de ningún tipo, y anticiparon que reclamarán que finalice el bloqueo comercial contra países como Cuba y Venezuela.

Anuncio del acuerdo económico entre Argentina y Brasil, firman los ministros de Economía Sergio Massa y Hadad..jfif

"Maduro suspendió la bilateral con Lula, pero no tengo noticias que no venga a la CELAC", respondió dubitativo Alberto Fernández, dejando abierta la posibilidad de que llegue en las próximas horas el presidente venezolano.

Lula -tras hacer un duro cuestionamiento a la gestión de su antecesor, Jair Bolsonaro, le pidió disculpas a Alberto Fernández y a la Argentina por "el maltrato y falta de respeto que tuvo Bolsonaro con Argentina, y anticipó que además de la decisión de regresar a Brasil a la CELAC, buscará revitalizar la Unasur y ordenó también "normalizar las relaciones diplomáticas con Venezuela, para que en dos meses haya intercambio de embajadores".

Alberto Fernández confirmó que participa junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro de la comisión de amigos para negociar una salida democrática y con diálogo de la crisis institucional y política de Venezuela. "Nuestra preocupación es que los venezolanos recuperen la convivencia democrática", dijo.

Lula dijo que desde Brasil intentará ayudar a "defender la paz en la región" e impulsar "la posibilidad de llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición den Venezuela", tras recordar el acuerdo alcanzado en 2011 con un referéndum.

Sin embargo, el presidente de Brasil cuestionó a la oposición venezolana, especialmente a Juan Guaidó, de quien dijo que "mucha gente tiene aprensión contra Maduro, pero se olvidan que se hicieron cosas abominables contra la democracia. Guaidó fue un sujeto que estuvo varios meses ejerciendo el papel sin ser presidente. Hasta las reservas de oro venezolanas depositadas en un banco inglés se le dieron. Me pregunto ¿quién está equivocado?".

Cristina, Lula y ¿una cumbre paralela?

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Lula Da Silva. El Frente de Todos aumenta la presión para elimiar las PASO y elecciones intermedias en Argentina..webp

Finalmente, quedó flotando en un clima de total hermetismo en la Casa Rosada, una posible cumbre paralela entre Lula da Silva y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien lo llamó para coordinar un encuentro que podría concretarse al finalizar la cumbre de Lula y Alberto Fernández con empresarios o incluso, a la hora de la cena, después del festival cultural que ofrecerá el presidente argentino en el Centro Cultural Kirchner.

Consultado sobre las elecciones por la sucesión presidencial en Argentina en 2023, Lula evitó pronunciarse sobre alguno de los candidatos, aunque expresó elogios hacia Alberto Fernández, dijo "no se si se va a postular a la reelección".

"No me gusta hablar sobre política interna de otro país" dijo Lula y admitió: "cuando Alberto ganó las elecciones me puso muy contento. No sé si será candidato a la reelección, no sé cuantos candidatos hay, lo único que espero es que Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones, la derecha no funcionó en ningún país que gobernó. Espero que el pueblo argentino use su inteligencia y no permita un desastre", enfatizó.

Así, Lula y Alberto Fernández coincidieron en cuestionar a sus antecesores, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, a quienes vincularon con las crisis económicas y sociales que hoy atraviesan ambos países.