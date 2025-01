Cumbre Milei - González Urrutia en la Casa Rosada: se espera un fuerte mensaje político a días de la reasunción de Maduro

milei y maduro por el gendarme.jpg

Para sumar presión internacional desde Argentina, Milei saldrá al balcón de la Casa Rosada con quien considera que es el presidente electo de Venezuela, a quien apoyó desde el primer día en que la oposición venezolana difundió las "actas" de los comicios que lo habrían dado ganador, pero que la justicia electoral venezolana rechazó.

El encuentro en la Casa Rosada entre Milei y González Urrutia se organiza en un marco de total hermetismo. Según pudo saber A24.com, el dirigente opositor a Maduro llegó a Buenos Aires como parte de una gira latinoamericana en busca de apoyo internacional para generar un clima político que derive en su asunción como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.

Tras su paso por la Casa Rosada, González confirmó que continuará su gira por Montevideo, Uruguay, donde será recibido por el presidente Luis Lacalle Pou.

Milei fue uno de los primeros presidentes del mundo en reconocer al dirigente venezolano como el legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio, y acusó al régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de haber ejecutado un fraude masivo.

Ese posicionamiento internacional derivó en la decisión de la dictadura venezolana de expulsar al cuerpo diplomático argentino, que tuvo que abandonar el país en pocas horas; y la embajada argentina en Caracas quedó en manos de la representación del gobierno de Brasil.

En medio de la crisis política por el reclamo de liberación del gendarme argentino fuentes del Gobierno admitieron tener expectativas de que el 10 de enero se produzca un escenario político interno en Venezuela que ponga en riesgo la reasunción de Maduro. La oposición convoca de nuevo a una fuerte movilización en las calles, y el dictador podría usar a los detenidos políticos, entre ellos al gendarme Gallo, como rehenes para negociar con la comunidad internacional, su salida del país y buscar asilo en Rusia.

En el medio de las especulaciones, y previa a la llegada de González Urrutia a la Argentina, Maduro difundió entre periodistas corresponsables internacionales que cubren Venezuela, imágenes de un video donde se pretende mostrar una prueba de vida de Nahuel Gallo. Fue este jueves, justo después de que la Cancillería argentina presentara una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional las violaciones a los derechos humanos que rigen en el régimen venezolano.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió este viernes a las imágenes de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, que difundió el régimen de Nicolás Maduro y cuestionó la falta de sonido y fecha tanto en las fotos como en los videos.

"Nosotros como gobierno argentino y en el caso nuestro siendo un miembro de la Gendarmería, más allá de que viajó a visitar a su familia, no aceptamos ningún juego de una aparición de una foto que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido sin fecha sin absolutamente nada", apuntó Bullrich en declaraciones a radio Mitre.

En esa línea, la funcionaria nacional arremetió: "Si bien reconocemos que es él por varios motivos que no le vamos a dar a conocer al régimen, sí decimos que lo único que Argentina está analizando y lo único que Argentina acepta es que Nahuel Gallo sea puesto en un avión y enviado a la Argentina".

"Es una puesta en escena", afirmó por su parte el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto que calificó la situación del gendarme argentino como la de "una desaparición" y comparó a Maduro con la dictadura militar de Jorge Videla en Argentina en los años 70, por negar a los "desaparecidos".

"Este video no es oficial. No están informando dónde está detenido”, apuntó Soto y trazó un paralelismo con los desaparecidos en la última dictadura militar argentina. “Videla decía 'Están detenidos'. No decían dónde, ni por qué”.

Por su parte, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia amplió la causa penal contra el régimen de Maduro, y es una de las organizaciones no gubernamentales que convoca a la marcha a Plaza de Mayo este sábado, en apoyo a la asunción de González Urrutia como presidente electo.

El abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, presentó un escrito ante el despacho del fiscal Carlos Stornelli, en el cual denuncia los gravísimos hechos mediante los cuales se priva de la libertad y se amenaza la vida y seguridad de los ciudadanos asilados allí.