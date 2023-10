Desde el espacio de Javier Milei descartaron ganar en primera vuelta

milei.jpg Un dirigente cercano a Javier Milei negó ganar en primera vuelta. "Vamos al balotaje", adelantó. (Foto: archivo).

Lilia Lemoine salió de votar con una boleta en la mano y discutió fuerte con las autoridades de mesa

En el marco de las elecciones 2023, Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, por la Provincia de Buenos Aires, salió del cuarto oscuro con la boleta de LLA en la mano, lo cual generó más de 2 horas de fuertes discusiones con las autoridades de mesa y algunos de los presentes.

Se trata de una infracción a la Ley Electoral, que hizo que la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza y estilista personal de Javier Milei enfureciera, cuando al momento de votar salió del cuarto oscuro con la boleta en la mano y no dentro del sobre. Al momento, no se pudo saber de fuentes oficiales si su voto fue o no anulado.