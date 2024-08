Desde Rosario, Javier Milei cargó contra la oposición: "Los degenerados fiscales votaron un disparate y lo veté"

"Se imaginan que tenía otro discurso pero como en la Argentina pasan cosas tuve que modificarlo", inició su alocución Javier Milei, quien ratificó que vetará el incremento jubilatorio dado que "ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que le cuesta a los argentinos u$s 370.000 millones, arruinándole la vida a las generaciones futuras".

“Medidas como la de ayer exterminan a los jóvenes”, indicó Milei, al tiempo que señaló que “los campeones del buenismo, los que tanto quieren a los pobres, lo único que hacen es multiplicarlos”. E increpó a los senadores: “¿Qué carajo hicieron todos votando a favor de quebrar el sistema previsional?”.

T6UBMNVEHZCDZNMJGMS2UPXY44.jpeg Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Mi palabra no se negocia, no le voy a dejar pasar un milímetro a los degenerados fiscales”, reafirmó el Presidente. “Es tan claro el desastre que causó el kirchnerismo que durante el gobierno de Mauricio Macri eso se intentó corregir. Hubo 14 toneladas de piedras para poner en orden el sistema previsional”, destacó.

El mandatario también recordó desde Rosario que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también "vetó el 82 por ciento móvil" de las jubilaciones en 2010, por lo que, dijo, "no resiste el archivo".

Javier Milei: “Vine a poner el pellejo"

Asimismo, Milei afirmó que "hemos tenido la mejor perfomance fiscal de la historia argentina" y valoró la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. "Este plan está dando resultado y hemos bajado la inflación, por eso la basura de la casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal porque si sale bien se les terminó el curro", analizó.

Respecto de su decisión de vetar la reforma jubilatoria, Milei aclaró: “No es simpático hacer lo que hice. Pero siempre dije que es mejor una verdad incómoda que una mentira confortable”. Y subrayó: “Vine a poner el pellejo para salvar a la Argentina, no para hundirla. No voy a entregar el déficit fiscal, por más que insistan los degenerados”.

Maximiliano Pullaro aprovechará la ocasión para invitar a Milei al Foro Internacional de Negocios e Inversiones de Santa Fe, un encuentro organizado por la provincia que se llevará a cabo entre el 3 y el 5 de septiembre.