"Día D" para el Pacto de Mayo de Milei: cadena nacional, discurso conciliador y sillas vacías

Según pudo confirmar A24.com, solo 2 de los expresidentes invitados estarán en Tucumán para la firma del Pacto de 10 puntos convocados por Milei como parte de lo que el gobierno de La Libertad Avanza denomina "un nuevo contrato social y político para refundar la Argentina".

Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá llegaron este lunes a la provincia y formarán parte de la vigilia, confirmaron fuentes del Gobierno. Se sumarán a los 18 gobernadores que ya confirmaron su presencia, entre ellos, los de Juntos por el Cambio, y algunos del peronismo no alineado a Cristina Kirchner.

Los que ya avisaron que pegarán el faltazo a la convocatoria del Gobierno figuran los gobernadores peronistas opositores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Ricardo Quintela (La Rioja). Mientras que estaba en duda el santiagueño Gerardo Zamora, ex aliado k.

Consultado por A24.com este lunes en conferencia de prensa el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni confirmó que "todos los expresidentes de la nación que están vivos, han sido invitados para hoy después de las 24 horas, hacerse presentes en la firma del acta de mayo. Todos fueron invitados, pero las confirmaciones serán dadas a conocer horas antes del evento", aclaró.

Sobre si el expresidente Mauricio Macri, quien a raíz de la dura interna en el PRO y tras haber puesto en duda la contiuidad del apoyo a Milei en los últimos días, Adorni dijo que "es probable que si esté confirmada su presencia" al pacto de mayo, igual que la del expresidente en medio de la crisis de 2001, y exgobernador peronista de San Luis, Adolfo Rodríguez Saa.

Sobre si le quería hacer una pregunta en particular, y cuál fue la respuesta de la expresidenta Cristina Kirchner a la invitación de Milei, el vocero evitó dar una respuesta contundente, aunque admitió que el Gobierno espera un rechazo a la invitación por obvias razones de sus posturas ideológicas opositoras a las políticas liberales de Milei.

"Supongo que no viene (Cristina Kirchner). No tengo actualizada la respuesta de todos los exmandatarios, suponemos que no va a hacerse presente, pero la verdad es que no quiero dar información inexacta. En próximas horas tenderemos los confirmados definitivos al evento", se excusó Adorni en el marco de la estrategia del Gobierno de evitar profundizar el clima de confrontación política, en medio de la convocatoria al Pacto de Mayo.

Adorni también confirmó que tampoco asistirán los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia, que ya avisaron al gobierno su inasistencia, sin dar mayores argumentos ni precisiones. En la Casa Rosada evitaron brindar más precisiones sobre los argumentos de los jueces, aunque aclararon que el Gobierno no tiene pensado enviar un proyecto de ley para aumentar el número de miembros de la Corte, como había trascendido en algunos medios, como un eventual conflicto en puerta con el máximo tribunal.

En tanto, también está previsto que acompañen al presidente en el Pacto de Mayo, la mayoría de los ministros del Gabinete nacional, con excepción de la canciller Diana Mondino, quien podría no llegar a tiempo, ya que se encuentra representando al Gobierno en la Cumbre del Mercosur que se desarrolla este lunes en Asunción, Paraguay.

Otra que estará presente es la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien según confirmaron fuentes de su entorno, se encuentra en cama, atravesando un fuerte cuadro gripal, pero intentará reponerse para poder estar presente en los dos actos junto a Milei.

"Milei preparó un discurso conciliador, mirando al futuro", dijo a este portal una fuente cercana al presidente que detalló como será el acto que será transmitido a las 12 por Cadena Nacional. Tras la firma del pacto, se entonará el Himno nacional y hablará Milei ante la gente que se congregue en la plaza frente a la Casa de Tucumán, si el clima y las medidas de seguridad presidencial, no lo impiden .

En la Casa Rosada no descartan que Milei de una "sorpresa" en su discurso, que escribió él mismo de puño y letra, y que se extendería por alrededor de 20 minutos, en un acto que en total el Gobierno plantea que dure unos 40 minutos.

Milei: de la cumbre con Bolsonaro y el faltazo al Mercosur, al Pacto de Mayo y el desfile militar más grande en democracia

Milei protagonizó el fin de semana una nueva cumbre conservadora, esta vez junto a su amigo y aliado político, expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Decidió faltar a la Cumbre de presidentes del Mercosur que se desarrollaba este lunes en Asunción, Paraguay.

Luego regresó a Buenos Aires para encabezar este lunes a la noche y el martes, una serie de actos en conmemoración del Día de la Independencia.

Tras la firma del Pacto de Mayo, Milei regresará a la madrugada del martes 9 de julio a Buenos Aires, para participar a las 9 de la mañana del Tedeum en la Catedral metropolitana y posteriormente, 10,30hs de un desfile con más de 7000 militares en el barrio porteño de Palermo.