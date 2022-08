Diego Lagomarsino habló sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman

A partir de las declaraciones del Presidente, Lagomarsino expresó su pensamiento: "No me voy a enganchar lo que diga la política. Yo quiero que se diga la verdad. Que no lo usen más a Nisman como un muñeco político. No me quiero enganchar", dijo en declaraciones a Futuröck.

nisman.jpg Diego Lagomarsino rompió el silencio sobre la muerte del fiscal Nisman. (Foto: Archivo)

Al ser consultado por cómo está la causa de Nisman, Lagomarsino afirmó: "Si la familia de Nisman quisiera la verdad, leen el expediente y lo tienen. El autodisparo está clarísimo. Por ejemplo, en las manos tiene residuos de disparo. La posición del cuerpo, todo da que en ese baño no había nadie más que Alberto Nisman".

"¿Cuánto tiempo podés estar investigando algo que no pasó? Toda la vida", se respondió Lagomarsino. ¿Queremos la verdad o no queremos la verdad? Si Nisman se suicidó, bánquensela. Pero no me dejés la más mínima duda de que lo mataron. Yo no la compro a esa".

Diego Lagomarsino: "No hay un día que no deje de pensar en Nisman"

"No hay un día que no deje de pensar en Nisman ni en la causa. Por eso lo tengo tan presente. Estoy todo el día pensando en eso. Yo creo que ya es anecdótico el resultado de la causa. A los que piensan que Nisman se suicidó y a los que piensan que Nisman lo mataron, da igual lo que diga la causa. Me va a afectar a mí, a mí familia, a la familia de Nisman, pero la gente ya tomó una decisión. Hay gente que no tiene idea de la causa, pero dice que Nisman se suicidó", opinó Lagomarsino.

Unas horas antes, el informático había sentenciado a través de su cuenta de Twitter: "La justicia dijo que a Nisman lo mataron tomando en cuenta una pericia trucha: la de GNA (Gendarmería Nacional). Tan trucha que Clarín publicó el resultado antes que se junten a trabajar los peritos. Tan trucha que todavía, a 5 años, no declararon bajo juramento".

Lagomarsino también había hecho referencia al perito que Gendarmería Nacional puso como referente. “El perito que dijo que tenía 69 y 19 partículas de GSR en las manos tampoco fue llamado a responder nuevas preguntas basado en la pericia de GNA".

Tuit Lagomarsino sobre Nisman.jpg

Para finalizar, Lagomarsino escribió: "A la pericia de GNA solo le falta decir que lo ahogaron. Dijo que lo golpearon y lo drogaron cuando en la junta medica se analizó el cuerpo y no dice nada de eso. La toxicológica no habla de drogas recreativas. La criminalística dice que se autodisparó".