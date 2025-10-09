El Gobierno apeló y la Cámara Electoral definirá si autoriza reemplazar a Espert por Santilli en las boletas

El planteo fue rechazado por el juez, que argumentó que no correspondía modificar las listas una vez vencidos los plazos de oficialización. Ante esa negativa, los apoderados de LLA, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, interpusieron un recurso de apelación.

“Concédese el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fs. 452/463, en relación y al solo efecto devolutivo”, señaló la resolución judicial firmada por Ramos Padilla. En el mismo texto, el juez dispuso correr traslado hasta las 20 horas del 9 de octubre de 2025 a las fuerzas políticas que se habían presentado en la causa, entre ellas Potencia, representada por Malena Galmarini y su apoderado Luis Sprovieri, y la alianza Unión Federal.

Asimismo, el magistrado habilitó días y horas inhábiles para que la Cámara pueda tramitar el expediente con la premura necesaria.

La defensa del oficialismo

En su presentación, los representantes legales de LLA solicitaron que “se eleven los autos a la Cámara Nacional Electoral” y que el tribunal “revoque la decisión en crisis, con la premura y urgencia del caso, evitando cualquier posible dilación”.

El oficialismo argumenta que el reemplazo de Espert por Santilli no altera la estructura de la lista ni vulnera los derechos de los electores, ya que se trata de una sustitución dentro del mismo frente político. También apelan al artículo 7° del Decreto 171/2019, que prevé la posibilidad de reordenamientos en casos excepcionales.

Sin embargo, la medida enfrenta una fuerte resistencia política. De las 15 listas aprobadas que integran la Boleta Única de Papel en la provincia, la mayoría se opuso al cambio. En la audiencia pública convocada por Ramos Padilla, se manifestaron en contra representantes del kirchnerismo agrupado en Fuerza Patria, el intendente peronista Fernando Gray, la fuerza Potencia de Santiago Cúneo, el abogado Fernando Burlando y otros espacios provinciales.

Los tiempos electorales, al límite

El trámite de apelación pone al Gobierno contrarreloj. Las imprentas ya trabajan en la producción de las boletas y cualquier modificación podría implicar un alto costo logístico y económico, además de comprometer el cronograma oficial.

Sin embargo, el Gobierno nacional informó este martes ante la Justicia Electoral bonaerense que el costo para reimprimir las boletas únicas de papel (BUP), para sacar la cara de José Luis Espert de la lista de La Libertad Avanza, luego de su renuncia por el escándalo en una causa de narcotráfico y lavado de dinero, le costará al Estado un total de $12.169.655.000.

Ese es el monto presentado por el Gobierno es para reimprimir unas 3.300.000 BUP en toda la provincia. El proceso podría realizarse en 5 días, sin tener que llamar a una nueva licitación.

Según el documento al que tuvo acceso A24.com, el Ministerio del interior propone hacerlo a través de una adenda del contrato con las imprentas que ya realizaron la versión original y asegura que “no es necesario un nuevo llamado a licitación”.

Del escrito del gobierno, se desprende que habría tiempo para reimprimir las boletas y volver a redistribuirlas a todas las escuelas.