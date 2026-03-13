La drástica decisión de Antonela Roccuzzo y Messi con Olga tras las duras críticas por visitar a Trump

Por su parte, Lucas Fridman, socio de Migue Granados en Olga, mencionó desde su cuenta en la red social a Diego Armando Maradona, dando un mensaje indirecto de comparación con Messi.

Este mensaje motivó incluso una dura respuesta de Yanina Latorre, quien le recordó la entrevista que le concedió el mejor futbolista del mundo a Migue Granados en Miami en 2023: "¿Y a qué fuiste a chuparle las medias a la casa de Messi? ¿Se puede ser tan cagón?", lanzó la conductora de SQP (América Tv). A lo que el propio Migue Granados comentó con el humor que lo caracteriza: "Así son Yani...".

En ese contexto se conoció la firma decisión de Antonela Roccuzzo ante la polémica instalada: la rosarina dejó de seguir a Nati Jota en Instagram, en un gesto que fue interpretado como una señal de enojo por su picante comentario en X contra Messi.

Además Messi dejó de seguir en Instagram Olga y por ahora tanto el futbolista como su esposa siguen siguiendo en dicha red social a Migue Granados, máximo referente de ese canal de streaming, en medio de una inesperada polémica que se instaló.

Maxi López reveló qué hacía con Lionel Messi en la época del Barcelona

Wanda Nara sorprendió al aire a Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe) al preguntarle por su relación con Lionel Messi, con quien hace varios años compartió plantel, entre principios de 2005 y mediados de 2006.

La conductora comentó que Messi contó que miraba el reality gastronómico y ahí indagó sobre aquellos años donde el participante pasó muchas horas con él en el mismo equipo y reveló las costumbres que tenía con el campeón del mundo.

"¡Nos ve Messi! Vos Maxi sos muy amigo de él, ¿escuchaste sus declaraciones?", le preguntó la animadora a su ex marido. Y el ex futbolista respondió: "Si, de siempre, olvídate. Antonela le gusta también". "¿Te escribe?", insistió Wanda Nara. A lo que el participante contestó entre risas: "Me dice 'tenés que mejorar en esto, en lo otro'".

"¿Alguna anécdota con Messi para contarnos de cuando era chiquito, que se pueda contar?”, profundizó Wanda Nara sobre esa cercana relación que mantuvieron los dos. Y Maxi López aclaró enseguida: "Sí, hay alguna, pero no se cuenta. Hay que cuidarlo al 10".

"Mucho tiempo pasaba en la casa de Maxi jugando a la PlayStation y cocinaba Napo, tu mejor amigo", recordó Wanda sobre aquellos años a su lado esperando que Maxi sumara algún otro dato interesante pero optó por la reserva.

"Napo, es verdad. Había asado, había Play y lamentablemente nos ganaba siempre el más chiquito", contestó el participante sonriendo sin profundizar en detalles.