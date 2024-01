El ajuste y las facultades delegadas, el eje de la pelea entre Milei y el Congreso esta semana

En ese sentido, hoy seguirán las negociaciones con la oposición, y el Gobierno presiona a gobernadores y diputados para que sesionen este martes y aprueben las facultades delegadas y el resto de la norma. Retirado el paquete fiscal, Milei dijo que ahora "no hay razón para que no voten la ley ómnibus".

diputados-ley-omnibusjpg.webp Milei cree que tras el retiro del paquete fiscal, "no hay razón para que no voten la ley ómnibus" (Foto: archivo).

Las negociaciones entre oficialismo y posición se extendieron durante el domingo, cuando trascendieron los principales puntos del nuevo proyecto de ley que ingresará en las próximas horas al Congreso.

Este lunes, los gobernadores dialoguistas se reunirán para definir su posición frente al nuevo proyecto acotado, en el que Milei aceptaría, según trascendió, más límites a las facultades delegadas. El Gobierno espera que la ley ómnibus se vote este martes en sesión especial en Diputados y que el jueves de la semana próxima pase con media sanción a ser debatido en el Senado.

Mientras la oposición analizaba la postura a tomar, la CGT, junto con movimientos sociales vinculados a la oposición no dialoguista, evaluaban la posibilidad de convocar a otro paro y movilización en rechazo a la reforma laboral incluida en el DNU, que por ahora está frenada por la Justicia, y también en contra de despidos futuros.

La nueva protesta sería convocada para el día que sesione el Congreso y así presionar a los legisladores para que no voten la ley.

Milei busca acelerar las privatizaciones y que las provincias también paguen el ajuste

Javier Milei preside la primera cumbre con todos los gobernadores del país en la Casa Rosada. Foto oficina de prensa de presidencia..jpg La Liga de Gobernadores rechazó la reversión del impuesto a las Ganancias: "Afecta los derechos de los trabajadores" (Foto: archivo).

En una entrevista difundida el domingo por el diario The Financial Times de Estados Unidos, que había sido grabada el viernes, antes del anuncio de la marcha atrás con el paquete impositivo, el presidente Javier Milei ratificó que ahora su objetivo es reducir drásticamente el gasto fiscal para llegar este año al déficit cero. Además, ratificó que "no hay plan B".

Al patear para "más adelante" la reforma impositiva, que se votaría por leyes separadas en medio de una búsqueda de consensos con los gobernadores, Milei ahora dice que la herramienta que le queda es "socializar el ajuste con las provincias".

El Presidente ratificó que el camino es avanzar en la reducción fuerte del gasto, de los pasivos remunerados del Banco Central y la dolarización. Según trascendió, el Gobierno ya evalúa reducir un 1,3 % del PBI que significarían las transferencias discrecionales en Fondos del Tesoro Nacional (ATN) directos por fuera de la coparticipación federal.

Eso afectaría la financiación de pautas tales como el Fondo Especial de Educación y las cajas jubilatorias provinciales, además de reducir drásticamente los fondos que habían sido destinados a obras públicas.

Eso se suma a que la semana pasada, a través de una resolución del Banco Central, el Ejecutivo les quitó a las provincias la posibilidad de financiarse con créditos de bancos provinciales para cubrir gastos corrientes como pagos de sueldos a empleados estatales.

Milei dijo el domingo que acelerará "todas las privatizaciones que pueda", aunque reconoció que en algunos casos "tiene restricciones institucionales", por lo que cada empresa y organismo, entre los 41 de la lista que tiene el Gobierno, tendrá su propia normativa, pasando antes a transformarse en sociedades anónimas o a través de la venta de acciones conservando la mayoría estatal.

Solo el caso de YPF, por ahora quedó afuera de la lista debido a que para privatizarla se necesita antes la derogación de una ley. En cambio, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación o ARSAT, entre otras, estarían primeras en la lista.

Otra fuente de ingresos que pide el Gobierno para reducir el déficit es liberar el aumento del impuesto a los combustibles, que había quedado congelado durante el 2023 por el ministro Sergio Massa. Esta medida vence este jueves 1 de febrero, razón por la cual las petroleras podrían volver a volcarlo en un aumento del precio de los combustibles.

El aumento de ese impuesto significaría para el Gobierno ingresos extras por unos 2500 millones de dólares al año, más de 1 punto del PBI.

Milei, rumbo al Vaticano

El próximo lunes 5, el Presidente iniciará su segundo viaje internacional, que tendrá una extensión de más de 10 días, y en el que tiene previsto mantener su primer encuentro con el Papa Francisco y con sus pares de Italia e Israel, Georgia Meloni y Benjamin Netanyahu, respectivamente.

Milei espera irse con la media sanción de las facultades delegadas aprobada en Diputados, y la discusión ordenada para que la semana siguiente el Senado la ratifique.

Ese es el mensaje que este lunes el Gobierno quiere dar a los mercados para intentar llevar tranquilidad y mostrar que sigue en pie el plan Milei pese a la primera derrota ante el Parlamento, que lo obligó a negociar las reformas económicas, políticas y sociales.