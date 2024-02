El categórico "me gusta" de Javier Milei al posteo en redes contra una diputada

Después del frustrado tratamiento en particular de la Ley Ómnibus en Diputados, varios legisladores quedaron “expuestos”, ante el presidente, Javier Milei, por sus votos en la Cámara baja. Incluso después de varios días, todavía siguen las repercusiones en el Gobierno y, en particular, para Milei, que no digiere lo sucedido el martes, cuando se levantó la sesión en el Congreso y el proyecto volvió a comisiones.