El inesperado anuncio sobre el regreso de Gran Hermano a la TV: "Uno de los sueños es..."

El conductor también adelantó que la final de esta nueva temporada de Gran Hermano está prevista para septiembre, con lo cual el programa convivirá durante varias semanas con la cita futbolística más importante del mundo.

Santiago del Moro

¿Santiago del Moro definió su futuro en la TV?

La confirmación de un nuevo contrato con Telefe generó una repercusión inmediata entre los seguidores de Santiago del Moro, quien recurrió a sus redes sociales para comunicar la noticia. “Amigos, estoy muy feliz, contrato firmado con Telefe por 5 años más, gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”, publicó en sus historias de Instagram, dejando en claro su entusiasmo por la continuidad laboral. La renovación implica un paso clave dentro de la pantalla con mayor audiencia del país y refuerza el vínculo del conductor con uno de los medios más influyentes del entretenimiento argentino.

Desde su desembarco en Telefe en 2016, Santiago del Moro consiguió posicionarse como una figura central del canal. Su conducción al frente de Gran Hermano marcó un antes y un después en su carrera, no solo por los niveles de rating del reality, sino también por la conexión que estableció con los participantes y con el público. Su estilo empático, la experiencia en vivo y el manejo de instancias tensas o emotivas fueron determinantes para consolidar su imagen. En paralelo a su trabajo en televisión, sostiene su presencia en radio como conductor de El Club del Moro en La 100, donde cada mañana mantiene una relación cercana con los oyentes y demuestra que su llegada trasciende los formatos. Este año, ese desempeño fue reconocido con un premio Martín Fierro en la categoría de mejor conductor, ratificando su lugar destacado dentro del medio.

Antes de sumarse a la programación de Telefe, Del Moro había desarrollado un recorrido que lo posicionó como un conductor versátil y confiable. Su debut televisivo fue en 2003 con Club Sónico, un ciclo juvenil que lo introdujo en la pantalla chica. Más tarde llegó la conducción de Infama en América TV, donde reforzó su presencia en el mundo del espectáculo y se ganó un lugar entre los referentes del rubro. La renovación de su contrato se concretó en medio de las conversaciones sobre la posible venta del canal, un escenario que podría haber generado incertidumbre. Sin embargo, lejos de cualquier duda, el propio conductor dejó en claro que el compromiso con la señal se mantiene firme.

Con este nuevo acuerdo por cinco años, Santiago del Moro seguirá al frente de los proyectos que lo convirtieron en una de las figuras más populares de la televisión argentina. Su carisma, el manejo del vivo y la capacidad para combinar entretenimiento con cercanía lo sostienen vigente ante una audiencia que lo sigue desde hace años. La apuesta del canal confirma que su presencia continúa siendo clave dentro de la programación y anticipa una etapa en la que su nombre seguirá ligado a los formatos más exitosos.