El desgarrador relato de Gonzalo Valenzuela sobre la muerte de Ringo, su hijo con Juana Viale

Como nunca antes, Gonzalo Valenzuela recordó el doloroso episodio del 25 de mayo de 2011, cuando Ringo, el hijo que esperaba junto a Juana Viale, falleció antes de nacer.
Gonzalo Valenzuela contó detalles de la muerte de Ringo, el hijo que esperaba junto a Juana Viale, y relató cómo él y la actriz atravesaron ese doloroso momento que marcó sus vidas para siempre.
En una emotiva entrevista con Martín Cárcamo para el programa Tú a Tú, el actor se abrió sobre aquel momento que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Contó cómo fue la pérdida junto a su entonces pareja y cómo enfrentaron el duro duelo.
Sobre la muerte de su hijo, el actor chileno explicó: “Murió en el parto. Nosotros vivíamos en Del Viso, como a 40 minutos de Buenos Aires y nos vinimos... fue una negligencia médica absolutamente”.
“Yo la veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, que tranquilos. Me mandó a comprar unos remedios, fui a comprarlos, ella los tomó pero seguía con contracciones. Dije 'no más' y nos subimos al auto así como estábamos. Llegamos tarde, diez minutos tarde. Con tanta contracción, el bebé se había hecho caca adentro y eso... Fue terrible”, explicó visiblemente afectado sobre cómo ocurrió.
También habló sobre cómo enfrentó el duelo. “Fue durísimo, pero lo primero que hice fue ocuparme de Juana, que no tenía esa relación con la muerte. Para mí, lo principal era ella”, confesó. El actor, quien perdió a un hermano y a sus padres siendo joven, aseguró que tiene una relación cercana con la muerte y por ende, eso habría hecho que tome de distinta manera lo que ocurría: “No le tengo miedo, la respeto”.
“Después de separarnos, con Juana logramos mantener una excelente relación. Fue muy generosa. Cuando yo firmé contrato por dos años en Chile, ella aceptó quedarse allá conmigo para que yo pudiera estar cerca de los chicos. Eso no lo olvido”, reveló sobre cómo siguió la relación con la nieta de Mirtha Legrand.
Concluyó su relato: “No hay día que no lo piense. Pero aprendí que el amor también se expresa en la forma en que seguimos adelante”.
Juana Viale y Gonzalo Valenzuela compartieron una relación que marcó profundamente sus vidas. Se conocieron en 2005 durante la grabación de la telenovela Doble vida, y su vínculo se consolidó rápidamente. A lo largo de los años, vivieron juntos en Buenos Aires y Santiago, y formaron una familia que, aunque atravesó momentos de dolor, también estuvo llena de amor y crecimiento.
En 2011, la pareja esperaba con ilusión a su primer hijo, Ringo. Sin embargo, el 25 de mayo de ese año, durante la semana 36 de embarazo, Ringo falleció antes de nacer debido a complicaciones durante el parto. El actor recordó con dolor ese día, relatando que, a pesar de las contracciones de Juana, la partera les recomendó esperar hasta el día siguiente para ir al hospital. Cuando finalmente llegaron, ya era demasiado tarde. Este trágico suceso dejó una huella imborrable en ambos.
Tras la pérdida de Ringo, Juana y Gonzalo continuaron su relación y ampliaron su familia. En 2008, nació su primer hijo, Silvestre, en Santiago de Chile. Silvestre, quien sufre de epilepsia y el padre habló de esta lucha, mantuvo un perfil bajo, pero en 2025, a los 17 años, asistió junto a su madre a la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Televisión, donde su presencia llamó la atención. En 2012, nació su segundo hijo, Alí, quien actualmente tiene 13 años.
En 2014, decidieron separarse. A pesar de la ruptura, forjaron una relación de respeto y colaboración en la crianza de sus hijos. Gonzalo ha expresado en diversas ocasiones que Juana es una de las mujeres más importantes de su vida, y que su relación, aunque haya cambiado, sigue siendo significativa.
Actualmente, la nieta de Mirtha Legrand continúa su carrera como actriz y presentadora en Argentina, mientras que Gonzalo Valenzuela reside en Chile, donde también sigue desarrollando su carrera artística. Ambos comparten el amor por sus hijos y mantienen una relación cordial y respetuosa.