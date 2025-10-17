El desgarrador relato de Gonzalo Valenzuela sobre la muerte de Ringo, su hijo con Juana Viale

También habló sobre cómo enfrentó el duelo. “Fue durísimo, pero lo primero que hice fue ocuparme de Juana, que no tenía esa relación con la muerte. Para mí, lo principal era ella”, confesó. El actor, quien perdió a un hermano y a sus padres siendo joven, aseguró que tiene una relación cercana con la muerte y por ende, eso habría hecho que tome de distinta manera lo que ocurría: “No le tengo miedo, la respeto”.

“Después de separarnos, con Juana logramos mantener una excelente relación. Fue muy generosa. Cuando yo firmé contrato por dos años en Chile, ella aceptó quedarse allá conmigo para que yo pudiera estar cerca de los chicos. Eso no lo olvido”, reveló sobre cómo siguió la relación con la nieta de Mirtha Legrand.

Concluyó su relato: “No hay día que no lo piense. Pero aprendí que el amor también se expresa en la forma en que seguimos adelante”.

Embed

Cómo fue la relación de Gonzalo Valenzuela y Juana Viale

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela compartieron una relación que marcó profundamente sus vidas. Se conocieron en 2005 durante la grabación de la telenovela Doble vida, y su vínculo se consolidó rápidamente. A lo largo de los años, vivieron juntos en Buenos Aires y Santiago, y formaron una familia que, aunque atravesó momentos de dolor, también estuvo llena de amor y crecimiento.

En 2011, la pareja esperaba con ilusión a su primer hijo, Ringo. Sin embargo, el 25 de mayo de ese año, durante la semana 36 de embarazo, Ringo falleció antes de nacer debido a complicaciones durante el parto. El actor recordó con dolor ese día, relatando que, a pesar de las contracciones de Juana, la partera les recomendó esperar hasta el día siguiente para ir al hospital. Cuando finalmente llegaron, ya era demasiado tarde. Este trágico suceso dejó una huella imborrable en ambos.

Tras la pérdida de Ringo, Juana y Gonzalo continuaron su relación y ampliaron su familia. En 2008, nació su primer hijo, Silvestre, en Santiago de Chile. Silvestre, quien sufre de epilepsia y el padre habló de esta lucha, mantuvo un perfil bajo, pero en 2025, a los 17 años, asistió junto a su madre a la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Televisión, donde su presencia llamó la atención. En 2012, nació su segundo hijo, Alí, quien actualmente tiene 13 años.

En 2014, decidieron separarse. A pesar de la ruptura, forjaron una relación de respeto y colaboración en la crianza de sus hijos. Gonzalo ha expresado en diversas ocasiones que Juana es una de las mujeres más importantes de su vida, y que su relación, aunque haya cambiado, sigue siendo significativa.

Actualmente, la nieta de Mirtha Legrand continúa su carrera como actriz y presentadora en Argentina, mientras que Gonzalo Valenzuela reside en Chile, donde también sigue desarrollando su carrera artística. Ambos comparten el amor por sus hijos y mantienen una relación cordial y respetuosa.